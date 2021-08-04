海洋公園三熊貓本月生日　盈盈現懷孕跡象　展館暫停開放

香港海洋公園現時飼養了4隻大熊貓，踏入8月，是其中三隻大熊貓「安安」、「盈盈」和「樂樂」的生日，園方為牠們舉辦生日慶祝活動，同時推出一系列期間限定的大熊貓主題美食及購物優惠，邀請市民一同參與這次慶典。而盈盈自7月下旬開始出現典型的妊娠徵狀，包括食慾減少，及作息時間顯著延長等，惟園方指這些跡象不排除是假懷孕所致，需繼續密切觀察盈盈的荷爾蒙水平及行為變化，適時向公眾提供最新消息。



護理員團隊與Häagen-Dazs™設計了色彩鮮艷的冰蛋糕，冰蛋糕用了三隻大熊貓最愛的食材製作，包括竹子、蕃薯、胡蘿蔔、香蜜梨和富士蘋果等，頂部亦寫上各自的名字和歲數。（海洋公園提供圖片）

盈盈出現懷孕跡象 「大熊貓之旅」展館暫停開放

樂樂是公園第二代的雄性大熊貓，牠與雌性大熊貓盈盈自2007年進駐海洋公園。海洋公園指，樂樂平日最愛耍「毛巾操」，而盈盈則是水上運動的「能手」，經常跳進水池嬉水。

園方表示，樂樂與盈盈於今年的繁殖季節曾經成功嘗試自然交配，而盈盈自7月下旬開始出現典型的妊娠徵狀，包括食慾減少，及作息時間顯著延長等，惟這些跡象不排除是假懷孕所致。

園方指，公園動物護理團隊會繼續密切觀察盈盈的荷爾蒙水平及行為變化，適時向公眾提供最新消息。故此，為了讓護理員於大熊貓繁殖季節後更專注照顧牠們，「大熊貓之旅」展館現正暫停開放，直至另行通知。

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「百歲熊瑞」安安今年滿35歲 相等人類約105歲

而居住在「香港賽馬會四川奇珍館」的安安是園內第一代的大熊貓，並將於今個月滿35歲，相等於人類約105歲，成為人工飼養環境下全球迄今最長壽的雄性大熊貓。這位「百歲熊瑞」，平日最愛喝豆奶飲品，更會悠閒地躺在陽光底下休憩。

海洋公園表示，動物護理員在過去22年一直悉心照顧安安，並與獸醫團隊緊密合作，細心監察牠的健康狀況，以提供優質及適切的醫療照顧。生活在野生環境的大熊貓一般壽命約20歲，而人工飼養環境下則可達30歲，可見園方在動物護理及保育工作的成果。

海洋公園提供大熊貓慶祝生日優惠

為慶祝安安在人工飼養環境下，成為全球迄今最長壽的雄性大熊貓，護理員團隊與Häagen-Dazs™設計了色彩鮮艷的冰蛋糕，為安安送上祝福，並邀請分別將於8月8日及8月16日踏入16歲、較年輕的大熊貓樂樂和盈盈一同分享喜悅。

另外，海洋公園亦為大熊貓粉絲準備一系列購物優惠及美食，讓大家一同投入大熊貓生日慶祝活動。於8月期間，訪客可在公園「海濱禮品廊」及「熊貓禮品店」以優惠價購買指定大熊貓毛公仔，並以七折優惠選購指定大熊貓主題手提包； 8月8至16日期間，訪客亦可於在「水都餅店」品嚐大熊貓主題美食。