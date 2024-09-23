城大「出入通」計劃今截止　無申請街坊仍須改道旁邊陡斜桃源街

香港城市大學早前推出「香港城市大學出入通」計劃，供南山邨及大坑東邨的長者及行動不便人士，可途經城大校園進出又一城，即毋須再改道旁邊陡斜的桃源街，申請於今日（23日）截止。隨着社會復常，目前本港僅餘城大及理大，仍採取封閉式校園管理。



目前僅餘香港城市大學和香港理工大學，仍採取封閉式校園管理。（資料圖片）

年滿65歲及行動不便人士符合申請 准途經校園進出又一城

由於香港城市大學禁止公眾出入，目前南山邨和大坑東邨的居民，若要進入又一城，需要取道旁邊陡斜的桃源街，為日常生活帶來不便。在地區人士爭取下，香港城市大學早前推出「香港城市大學出入通」計劃，容許指定南山邨及大坑東邨的居民，途經城大校園進入又一城。

只要年滿65歲的長者，或是行動不便人士，包括傷殘或需要坐輪椅、扶拐杖或助行器，便符合資格申請計劃。

「出入通」截止申請日期為9月23日

申請者可在今年9月2日至13日期間，在城市大學近南山邨出入口處更亭，或大坑東邨物業服務辦事處索取申請表格，填妥後再將正本連同所需文件副本郵寄至本校，或透過深水埗區議員陳麗紅代交，截止日期為9月23日。

而香港城市大學保留對所有申請及相關事宜的最終決定權。

目前僅餘香港城市大學和香港理工大學，仍採取封閉式校園管理。（資料圖片）

僅城大及理大採取封閉式校園管理

本港多所大學因2019年反修例事件及新冠疫情爆發，近年採取封閉式校園管理，只限學生、教職員和有相關工作人士進出。直至社會開始復常才逐步放寬，目前僅餘香港城市大學和香港理工大學仍採取限制措施。