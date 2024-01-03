多圖｜維港海底5地點發現35種珊瑚　城大：反映維港富生物多樣性

維港兩岸景色怡人，原來海港下另有風景。香港城市大學海洋污染國家重點實驗室（SKLMP）今日發表一項關於維港海底生態系統的研究結果，於維港發現5個重要的底棲生境位置，並從中發現35種珊瑚，包括黑珊瑚、石珊瑚及種八放珊瑚物種，反映維港仍有豐富的生物多樣性，底棲生境的恢復潛力以及海洋生態系的修復可能性。



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研究受自然保育基金資助 冀探索現今維港海洋生態

領導研究團隊的城大海洋污染國家重點實驗室副主任陳荔指，計劃自2021年6月展開，受到政府環境及自然保育基金的資助，主於研究維港自2001年實行「淨化海港計劃」後，維港兩岸的生態環境。

計劃則涵蓋維港自然海岸線、部分人工避風塘，惟陳荔補充指，由於是首次研究，故只可做少部分位置，但目前已涵蓋維港範圍，以及將軍澳附近和香港島的東部地區。

採新技術繪製水底地圖 盼社會共同保育珊瑚

作為全港首個研究維港生態的項目，陳教授表示，研究利用了全新的水下測繪技術，能夠全面了解水下棲息地及其健康狀況，透過分析這些棲息地的空間分佈和覆蓋範圍，可隨時間有效監測其變化，並提出針對性的措施，以保護和保存維港獨特的海洋生態系統。

團隊表示，今次研究在維港發現35種固著性表棲生物物種（即珊瑚），當中包括4種黑珊瑚物種、16種石珊瑚物種和15種八放珊瑚物種，揭示了海港地區豐富的生物多樣性。團隊指，這些發現突顯了海港地區底棲生境的恢復潛力以及海洋生態系的修復可能性。而在佛堂洲地區亦首次發現高密度扇貝。此外，研究人員還觀察到了一些標誌性的海洋生物，如短吻粗吻海龍（Trachyrhamphus bicoarctatus）和青高海牛（Hypselodoris festiva）。

研究團隊指，今次項目採用全新的水下測繪技術，能夠全面了解水下棲息地及其健康狀況。透過分析這些棲息地的空間分佈和覆蓋範圍，可隨時間有效監測其變化，並提出針對性的措施。（郭梓謙攝）

確定5重要底棲生境位置 佛堂洲面積最大約10公頃

研究團隊又確定了5個重要的底棲生境位置，分別位於黑角頭燈塔、佛堂洲、魔鬼山、香港海防博物館和青洲；而佛堂洲是面積最大的底棲生境，約為10.42公頃，已等於14.6個標準足球場大小，其次則是黑角頭燈塔（3.25 公頃），而在香港海防博物館的底棲生境面積最小，僅有約2.02公頃。