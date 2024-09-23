國慶｜觀塘辦民族文化體驗長廊　打機專家展示《黑悟空》過關心得

十一國慶將至，觀塘官方及地區組織將於9月28日至10月1日一連四日於觀塘海濱花園舉辦連串活動，設有七個範疇，其中一項是由電子遊戲《黑神話：悟空》打機專家即場演示過關心得。



觀塘民政事務處、觀塘區議會和觀塘區青年發展及公民教育委員會合辦「去觀塘有風的地方之民族文化體驗長廊」，大會今日（23日)公布會場將於9月28日至10月1日，每日正午12時至晚上9時開放。

九龍東區各界聯會會長李誌峰表示，舉辦此活動的靈感來自之前舉辦過的雲南遊學團。參加的學生透過該次遊學團接觸到很多非物質文化遺產，所以他渴望將這些文化展現給更多市民。他指，雖然今次活動地方不大，但活動內容十分精緻。

活動分為七個部份，包括「影」：立體中國各省明勝風景打卡裝置、「食」：中國各地特色美食市集、「玩」：以中國古典小說人物悟空為題的電玩展示、「睇」：民族服飾展示及宣傳、「買」：民族文創特色市集、「學」：非遺民族文化體驗區和「跳」：民族營火舞蹈。

七大活動海報。（九龍東區各界聯會提供）

是次活動以推廣中國少數民族文化為主題，在「睇」：民族服飾展示及宣傳一項，更搜羅了112套少數民族服裝。活動當日會有青少年穿起這些服裝展示予公眾，公眾可以跟他們合照。而每位模特兒身上也會佩戴一個具有二維碼的名牌，公眾可透過掃描該二維碼取得相關服裝的詳細資訊。

活動當日會有青少年穿起這些服裝展示予公眾，公眾可以跟他們合照。（廖雁雄攝

李誌峰形容今次活動很「創新」，除了推廣中國少數民族文化外，也會邀請聞名中外的遊戲《黑神話：悟空》的打機專家演示過關心得，盼能吸引一眾遊戲愛好者。

李誌峰預計是次活動參與人數及互動率達150萬人次，亦指將派具大螢幕的流動車到觀塘區宣傳。