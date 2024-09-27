虎豹別墅｜丟空2年　政府邀NGO交營運活化建議書　作文化藝術用途

一級歷史建築大坑虎豹別墅丟空近兩年，文化體育及旅遊局今日（27日）宣布，邀請非牟利機構（NGO）提交建議書，以營運、管理、保育及活化虎豹別墅，作文化藝術用途，為期三年。



▼2021年虎豹別墅開放日 參觀人潮不絕▼



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上手虎豹樂圃出現財務困難提早中止租約

大坑虎豹別墅是已故商人胡文虎建造的別墅及花園，現被列為一級歷史建築。上手負責營運的虎豹音樂基金有限公司將虎豹別墅復修及活化為虎豹樂圃，在2019年4月起提供中西音樂培訓，定期舉辦免費導賞活動，合約到2025年3月止。

不過虎豹音樂基金在2022年9月公布提早在同年12月1日起停止營運，提早交還政府，原因是2019年社會事件間面對多重挑戰，影響其收入和業務營運，儘管已努力改善虎豹樂圃的財務狀況，但最終認為項目無法再持續營運，故決定提早中止租約。

▼虎豹音樂基金2019年4月開始營運活化的虎豹別墅「虎豹樂圃」▼



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獲選機構須營運、管理、保育及活化虎豹別墅

文化體育及旅遊局今日邀請非牟利機構提交建議書，以營運、管理、保育及活化虎豹別墅，作文化藝術用途，為期3年。

當局指，所有非牟利機構，均可提交建議書。獲選機構將會營運、管理、保育及活化虎豹別墅，以將虎豹別墅發展成香港的國際文化藝術交流獨特標誌。虎豹別墅的發展須配合政府的文化藝術及文物保育政策。

文體旅局將於10月17日為有興趣的機構舉辦實地視察，及於10月24日舉行簡介會，以便有關機構了解此次徵求建議書工作的申請手續、評審準則及期望和要求。