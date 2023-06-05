虎豹別墅6.9重新開放　明起接受預約　參觀《毒舌大狀》取景之地

位於大坑的虎豹樂圃上年12月1日起停運，同日交還政府。發展局古物古蹟辦事處今日（5日）宣布，虎豹別墅將於本周五（9日）以導賞形式重新開放予市民參觀，明日（6日）上午10時起透過古蹟辦網頁預約。



虎豹別墅將於本周五（9日）以導賞形式重新開放予市民參觀。（余俊亮攝）

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古物古蹟辦事處教育活動組二級助理館長雷詩雅今日（5日）指，過去半年修復了損耗的外牆、室內的色彩剝落，更新展品及增設展板，並且陳列大宅內原裝傢俬。其中胡文虎用以與朋友相聚的遊戲室首度公開，市民亦可親覧《毒舌大狀》取景之地。

目前虎豹別墅仍有少量修復工程進行當中，導賞團僅逢周五至日及公眾假期（農曆年初一至三除外）以粵語進行，每日四節，每節名額24人。導賞員會帶領市民參觀別墅的私人花園及大部分室內空間，並介紹其歷史、建築特色和文物價值。市民可於明日上午10時起透過古蹟辦網頁預約。

虎豹別墅由「萬金油大王」胡文虎興建，以胡文虎、胡文豹兩兄弟的名字命名，為香港碩果僅存採用中國式折衷主義的建築之一。虎豹別墅於2009年被列為一級歷史建築，及後成為政府第三期活化歷史建築伙伴計劃項目，交由非牟利機構虎豹音樂基金有限公司作管理，活化為虎豹樂圃，2019年4月開始以音樂學院營運，直至2022年12月1日交還政府。