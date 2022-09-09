虎豹樂圃12.1停止營運　虎豹別墅將交還港府：財務狀況無法再營運

政府今（9日）宣布，虎豹樂圃將於十二月一日起停止營運，作為其運作基地的虎豹別墅歷史建築將於同日交還政府。

虎豹樂圃為第三期活化歷史建築伙伴計劃（活化計劃）項目，由非牟利機構虎豹音樂基金有限公司在2019年4月開始營運，提供中西音樂培訓，定期舉辦免費導賞活動。

機構與政府的合作原定在2025年3月31日屆滿，惟虎豹音樂基金有限公司解釋，運期間面對多重挑戰，影響其收入和業務營運，儘管已努力改善虎豹樂圃的財務狀況，但最終認為項目無法再持續營運，故決定提早中止租約。

虎豹別墅為第3個歷史建築項目，營運者在未完成合約下中途離去，把建築物交回政府，之前的兩個歷史建築為北九龍裁判法院及芳園書室。



▼去年虎豹別墅開放日 參觀人潮不絕▼



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「虎豹樂圃」為第三期活化歷史建築伙伴計劃項目

政府今宣布，虎豹樂圃將會由12月1日起停止營運，作為其運作基地的虎豹別墅歷史建築將於同日交還政府。「虎豹樂圃」原名為虎豹別墅，現時是一級歷史建築，其為第三期活化歷史建築伙伴計劃（活化計劃）項目，由非牟利機構虎豹音樂基金有限公司負責虎豹別墅復修及活化，並在2019年4月開始營運，租約原定於2025年3月31日屆滿。

活化虎豹別墅後主要提供中西音樂培訓

機構復修及活化虎豹別墅後，主要提供中西音樂培訓，定期舉辦免費導賞活動，並開放虎豹別墅的花園和詮釋區供公眾參觀。樂圃去年曾安排整座大樓免費給與公眾參觀，兩日以來吸引逾4000名市民參觀。

虎豹樂圃租約原定於2025年3月31日屆滿

虎豹樂圃租約原定於2025年3月31日屆滿，惟港府今宣布虎豹樂圃將於12月1日起停止營運。虎豹音樂基金有限公司解釋，營運虎豹樂圃期間面對多重挑戰，影響其收入和業務營運。儘管機構努力改善虎豹樂圃的財務狀況，但最終認為項目無法再持續營運，於是向政府提出中止租約，在12月1日起停止營運，在此之前，機構將繼續負責虎豹別墅的管理，虎豹別墅繼續開放讓公眾參觀，已計劃的活動亦將繼續舉行。

▼虎豹音樂基金2019年4月開始營運活化的虎豹別墅「虎豹樂圃」▼



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政府與虎豹音樂基金有限公司詳細商討後，雙方同意該歷史建築提早交還予政府。發展局發言人表示，尊重營運者的決定，將於12月1日按租約條款及條件接收虎豹別墅。

雖然營運者離場，但虎豹別墅已透過這個活化項目成功復修，並得到妥善保存，故發展局會諮詢保育歷史建築諮詢委員會，以制定未來的使用方案，包括考慮把這座歷史建築（獲評為一級）加入下一輪（第七期）活化計劃供合資格機構申請。在過渡期間，發展局會安排以導賞團等形式供市民參觀這歷史建築，詳情稍後公佈。

第3個活化項目提早還政府 之前包括前北九龍裁判法院

虎豹樂圃為第3個活化歷史建築項目，因營運者在未完成合約下中途離去，把建築物交回政府，之前的兩個歷史建築為北九龍裁判法院及芳園書室。

在活化計劃下，非牟利機構須以社會企業模式於歷史建築營運有關服務，政府會提供一次過撥款資助活化工程的費用，就使用有關歷史建築只收取象徵式租金，以及按需要並以500萬元為上限協助營運者應付社會企業的開辦成本及首兩年營運出現的赤字。另外，為紓緩新冠疫情的影響，政府分別於2020年及2022年透過第二輪及第六輪「防疫抗疫基金」，為活化計劃下營運中項目（包括虎豹樂圃）的非牟利營運機構各提供分別300萬元及100萬元的直接資助，亦協助營運機構推廣本地歷史建築旅遊，並提供相關資助。