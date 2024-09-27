行人單車共融通道｜啟德首段今開放　加標示提醒靠向指示一邊通道

發展局表示，啟德海濱花園近啟德橋東面一段長約600米的行人與單車共融通道今日（27日）起開放予公眾使用。局方指由於共融通道在香港屬較新概念，場內設置了告示橫額列明使用人士須遵守的規則；通道路面有加設標示，提示行人和騎單車人士靠向指示的一邊通道，以保持適當距離。



發展局指，新開放的共融通道位於跑道區啟德海濱花園近啟德橋東面，長約600米、闊6米，以提供足夠和舒適的空間予行人及單車共享。

發展局又指，為提升使用安全，通道路面有加設標示，提示行人和騎單車人士靠向指示的一邊通道，以保持適當距離；部分位置設有指示牌及鋪設減速地磚，以免車速過快。

此外，共融通道旁設有一條行人專用的無障礙步行徑，為市民提供多一個選擇，場內亦設有單車泊位。

局方指，由於共融通道在香港屬較新概念，場內設置了告示橫額列明使用人士須遵守的規則。政府亦會加強宣傳，讓市民了解共融通道的優點，並提高安全意識。開放初期，場內亦有禮儀大使向使用者作出適當提示。

啟德共融通道全長約13公里，連繫啟德車站廣場、啟德體育園及跑道區兩旁海濱長廊等。（發展局圖片）

全段長13公里 首段7.5公里大部分2025年分階段開放

啟德共融通道全長約13公里，連繫啟德車站廣場、啟德體育園及跑道區兩旁海濱長廊等。共融通道分兩階段推展，首階段長約7.5公里，除今日開放的一段，餘下大部分預計2025年內分階段開放。

第二階段長約5.5公里，將會配合區內政府及私人發展項目，預計於2025年及之後陸續落實及開放。