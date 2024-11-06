尖沙咀漫畫星光大道第四期開幕　設《九龍城寨》陳洛軍塑像打卡點

香港漫畫星光大道第四期於周三（6日）舉行開幕禮，主題為「港漫星光與傳承」，設有四大展區，包括漫大門、漫大道、漫漫牆及漫大事，其中全新漫畫角色塑像，由原來的32個增至36個，經典塑像便包括多部改篇至電影的漫畫角色，例如今年熱播的《九龍城寨》主角之一的陳洛軍，亦有《古惑仔》的陳浩南等。

文體旅局常任秘書長沈鳳君表示，漫畫星光大道由2012年開幕至今，參觀人次累計逾300萬，期望第四期與剛揭幕的灣仔臨時海濱公園「動漫體育大本營」，構成維港兩岸的動漫地標。



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香港漫畫星光大道第四期開幕 主題為「港漫星光與傳承」

位於尖沙咀九龍公園的香港漫畫星光大道，是世界上首條以漫畫為主題的步道，展出本港著名漫畫角色的彩色塑像，並放有漫畫家的銅製手印，深受市民及遊客歡迎。而大道第四期於今日開幕，以「港漫星光與傳承」為主題，保留前三期部分漫畫塑像，並表揚一眾香港漫畫家的傑出成就和貢獻。

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全新漫畫角色塑像增至36個 增AR互動體驗平台

香港漫畫星光大道第四期，繼續設有四大展區。首先「漫大門」入口的大型塑像，由32個增至全新的40個；「漫大道」則增加4個全新漫畫角色塑像，由原來的32個增至36個，並增設AR互動體驗平台，結合虛擬特效與真實世界，提升自拍的樂趣。

至於「漫漫牆」以藝術方式展示30名本地漫畫家的作品及角色；而「漫大事」則是介紹展區，包括香港漫畫的歷史、成就、製作流程和業界最新發展等。此外，上述提到的漫畫角色塑像，包括《九龍城寨》的陳洛軍、《古惑仔》的陳浩南、《神兵玄奇》的南宮問天等。

漫畫星光大道2012年開幕至今 參觀人次累計逾300萬

文體旅局常任秘書長沈鳳君表示，漫畫星光大道由2012年開幕至今，參觀人次累計逾300萬，而第四期漫畫星光大道，增至100名本地漫畫家參展，可讓更多旅客認識到本港不同年代的漫畫家，展現香港漫畫界的傳承。她並期望大道與剛揭幕的灣仔臨時海濱公園「動漫體育大本營」，構成維港兩岸的動漫地標。

黃玉郎冀市民及旅客從中找到集體回憶

香港動漫畫聯會會長黃玉郎指，香港漫畫業多年來培育多名漫畫大師，亦創作不少經典作品，在全球華人社會深具影響力，而漫畫星光大道正見證香港漫畫文化的薪火相傳，期望市民及遊客能從中找到集體回憶和共鳴。