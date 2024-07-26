動漫節2024｜「港漫動力」新晉漫畫家得主談港漫發展：需放下跟風

第25屆香港動漫節今日（26日）揭幕，同場舉辦第三屆《「港漫動力」—香港漫畫支援計劃》頒獎典禮，本港漫畫界教父級人物黃玉郎及馬榮成亦有出席，馬榮成鼓勵一代，任何題材的作品都可以是佳作，最重要是認真把故事結構做好。今屆最佳人物角色設定獎得主的新晉主筆廖本呈亦認為，港漫要成功發展，需要放下跟風創作，不要影響漫畫題材被定型，他說：「唔好乜嘢題材賣得，就一窩蜂去畫嗰樣嘢。」



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第三屆《「港漫動力」—香港漫畫支援計劃》頒獎典禮今日（26日）在灣仔會展舉行，公布今屆「港漫動力」金、銀、銅獎、「最佳漫畫故事獎最佳人物角色設定獎」及「特別嘉許獎」。

新晉得獎者望大眾放下對成功的執著

新晉主筆廖本呈憑藉作品《雨果Down to Earth Hugo》，獲得今屆最佳人物角色設定獎。廖本呈指，自幼都有自發性畫漫畫，至半年前才認真創作。《雨果Down to Earth Hugo》是一本有關一條中世紀神龍，失去雙翼後被歧視，離家出走到人間闖蕩和冒險的故事。他希望透過漫畫向讀者表達放下對成功的執着的信息，稱：「我入咗社會後幾年就有咗個咁反省，覺得社會太重視成功、功績冋成就，個價值觀偏向咗嗰面。」

廖本呈希望認為近年的港漫作品更多元化，有更多「內心戲」。（董素琛攝）

作品內容配不上宣傳機遇？ 得獎者：先放下跟風慣性

廖本呈認為，很難以「樂觀」或「悲觀」簡單定義港漫的發展，但他覺得港漫要放下跟風的習慣，才可走更遠的路。他指，過往港漫題材過於定型，「乜嘢題材賣得，就一窩蜂去畫嗰樣嘢」。他又認為，政府可從教育鼓勵創意，指現時教育太鼓勵服從和要走安全路線。

馬榮成認為，畫家作品的質素比宣傳更重要。（黃浩謙攝）

馬榮成：最重要真心把故事結構做好

著名香港漫畫家馬榮成則指，現時港漫的推廣機會較以前多，惟作家要在作品上表現成熟，才能突圍。他稱：「有推廣，但個質素配合唔上就冇咁好囉，最好就並排去做。」馬榮成又認為，任何題材的作品都可以是佳作，重點是在於作品是否發自漫畫家的心，想把故事結構做好。