大灣區航空直航鳥取縣米子　日本人口最少行政區善用兩套漫畫吸客

港人熱愛到日本旅遊，大灣區航空上月開通較為冷門的日本鳥取縣米子市直航航班，打通香港與鳥取縣的聯繫。鳥取縣位處日本本州西部山陰地方，是47個都道府縣中人口最少，但擁諸如鳥取沙丘等天然景色，適宜觀星，更有豐富海產資源，故又名「星取縣」或「蟹取縣」。記者早前乘搭首航航班，探索當地旅遊情況。



鳥取縣是人氣漫畫《鬼太郎》作者水木茂和《名偵探柯南》作者青山剛昌的家鄉，地方政府一直好好利用這兩個知識產權軟實力，設在車站前設800米長的商店街「水木茂之路」，可見《鬼太郎》登場郎人物妖怪青銅像，供遊客打卡；同時又設有青山剛昌故鄉館，歡迎粉絲參觀。



鳥取縣位處日本本州西部山陰地方，擁諸如鳥取沙丘等景點。（鳥取縣觀光交流局提供）

由大阪坐JR約2.5小時可到

日本鳥取縣與四縣相鄰，包括島根、廣島、岡山及兵庫縣，由大阪出發前往鳥取，乘坐JR特急列車約須2.5小時，高速巴士則需約3個多小時，故以往飛大阪、旅遊日數較短的香港遊客，一般較難花長時間車程前往鳥取。

大灣區航空上月底營運往鳥取縣米子市的直航航班後，由香港飛往米子只須3個半小時直接到達，更可選擇在「米子入、大阪走」或「大阪入、米子走」的玩法，方便探索鳥取這個相對較冷門的地方。

鳥取縣為日本蟹、魚及梨的重要產地

鳥取縣面積排在47個都道府縣的第41位，人口更是所有都道府縣中排最末位，但天然資源豐富，是日本蟹、魚及梨的重要產地。

鳥取砂丘有滑沙等活動。（鳥取縣觀光交流局提供）

鳥取砂丘是位於日本海海岸的沙丘，東西縱橫16公里，南北橫跨2.4公里，是日本規模最大的海岸沙丘，其背對植披、面朝大海。早上的鳥取沙丘較易出現風紋、砂柱及砂簾等然奇觀，更有騎駱駝、滑沙等活動；冬季的鳥取砂丘不時會落雪，冬季參觀更有機會看到「雪丘」。

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沙雕室內美術館館長：沙中含有火山灰 故沙雕十分堅固

鳥取砂丘附近有一座砂之美術館，是世界唯一以「沙」雕刻為主題的室內美術館，主題是「以沙環遊世界」，每年會選取一個題材，邀請各國沙雕藝術家匯聚創作。據館長介紹，館內的沙雕只用鳥取砂丘的沙及水製成，由於沙中含有火山灰，故沙雕十分堅固，今年主題是「法國」，展期至明年1月5日，展覽孤星淚、鐘樓駝俠中的巴黎聖母院等作品，之後會休館數個月，「推倒重來」，重用原來的沙來準備新作。

砂丘中心見晴之丘中設有餐廳，設有觀景台，可在高空一覽鳥取砂丘全景，中心中也有特色手信店

大山曾被稱為大神山，即「偉大神明之山」，主要信仰地藏菩薩。（何瑞芬攝）

大神山19世紀末期以前是禁止進入 毛櫸林得以受保護

另一景點大山是日本排行第三的名山，僅次於富士山及日本阿爾卑斯山脈槍岳，大山主峰「彌山」海拔1,709米，從西北方向看過去，外形像富士山，因此又稱「伯耆富士」，也是日本中國地區最高山。

大山曾被稱為大神山，即「偉大神明之山」，主要信仰地藏菩薩，山上的大山寺是擁1,300年歷史的佛教寺院，擁有驚人的山脈輪廓。據當地嚮導介紹，大山作為神山過去一直是山伏（即修行者）訓練場所，故19世紀末期以前是禁止進入，山中的山毛櫸林因而未受過度砍伐，得以不受干擾地生長。

大山曾被稱為大神山，即「偉大神明之山」，主要信仰地藏菩薩。（何瑞芬攝）

大山寺本堂前，有一尊用牛鼻環打造而成的「寶牛」象，相傳只要摸一摸牛鼻，便能實現一個願望。（何瑞芬攝）

嚮導介紹指，在日本便利店常看到的「奧大山天然水」，正是落在大山的雨水，經過約20年處理淨化而成。大山牧場牛奶之鄉盛產牛奶及奶類制品，也是知名「大山牛奶」的來源地，同時也是觀賞星星的絕佳景點。

嚮導又說，以前人們為尋求保祐來大山參拜，更會帶同牛及馬前往，牛馬被栓在現時停車場位置，據知當時飼主會在該處交易，故成了有名的「大山牛馬市場」。大山寺本堂前，有一尊用牛鼻環打造而成的「寶牛」象，相傳只要摸一摸牛鼻，便能實現一個願望。

境港站前約800米長的商店街被命名為「水木茂之路」，沿路排列了177座水木茂創作的妖怪青銅像。（何瑞芬攝）

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設「水木茂之路」紀念《鬼太郎》作者

鳥取縣境港市是《鬼太郎》作者、漫畫大師水木茂故鄉，為紀念水木茂，境港站前約800米長的商店街被命名為「水木茂之路」，沿路排列了177座水木茂創作的妖怪青銅像，隨處可見鬼太郎人物、周邊。

水木茂紀念館記錄水木茂這位曾參與二戰、戰爭期間斷手，回國後展開漫畫之路的一生。（何瑞芬攝）

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水木茂之路設置了一間水木茂紀念館，今年4月完成翻新工程重開，記錄水木茂這位曾參與二戰、戰爭期間斷手，回國後展開漫畫之路的一生。展館展出大量珍貴原畫，更不時有《鬼太郎》角色與遊客互動。

除了「鬼太郎」水木茂作者外，人氣漫畫《名偵探柯南》作者青山剛昌也是鳥取縣出身，鳥取縣北榮町更設有青山剛昌故鄉館，歡迎粉絲參觀。

境港水產直賣中心鄰近港口，集合當地多家水產店，由港口卸貨直送。（何瑞芬攝）

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境港水產直賣中心鄰近港口，集合當地多家水產店，由港口卸貨直送，海產種類繁多且價格不高，可當場享用。

鳥取縣的三德山，擁有被列入日本國寶的「三德山三佛寺國寶投入堂」，投入堂位處於離山腳700多米懸崖峭壁之上的岩洞，其建築成謎。（鳥取縣觀光交流局提供）

日本國寶佛寺「投入堂」須手腳並用才能到 有94婆婆成功入寺

鳥取縣的三德山，擁有被列入日本國寶的「三德山三佛寺國寶投入堂」，投入堂位處於離山腳700多米懸崖峭壁之上的岩洞，其建築成謎。據住持介紹，已有科技證實，投入堂使用是千年前的木材，僅以一組木樁做地基，一直無人知曉千年前的人是如何將木頭搬運到懸崖峭壁的洞口中建造，因此被認為有開山的役行者用法力將木材投進岩洞內，因而得名「投入堂」。

住持表示，該段路是修行之路，進入再出來便能得到淨化及重生，當走完一段山路到達投入堂前，須手腳並用攀爬蔓坡、靠繩索及鐵鍊登山，十分險要，因此天氣差、無同伴、鞋子不合適者及小學生或以下都不能登山，且登山者須帶輕便袈裟。住持又透露，一年約有3萬人左右成功登達投入堂，更稱曾帶一名94歲婆婆成功登到該處。