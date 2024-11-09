油尖旺城市定向遊走13景點打卡　鬥快之餘更要識道路安全

油尖旺區今日（9日）舉行一場別開生面的城市定向比賽，除了要在指定時間定到指定地點打卡，參加者更要透過任務，了解區內歷史、道路安全知識及交通黑點。



油尖旺道路安全運動統籌委員會及油尖旺民政事務處，今日在麥美臣遊樂場舉辦「樂遊油尖旺」城市定向暨道路「智」安全同樂日。城市定向比賽分為公開組和親子組，參賽者需要在兩小時內走遍油尖旺13個打卡點，包括戲曲中心、尖沙咀鐘樓，舊油麻地警署、旺角花墟、雷生春等。

這些地點遍布油尖旺，參賽者需要經過大量馬路。主辦方希望透過比賽中的任務，讓市民了解區內歷史、道路安全知識及交通黑點，深化對油尖旺區的認識。

至於道路「智」安全同樂日暨定向比賽頒獎禮，除了明我幼稚園（奧運校）的交通安全舞蹈表演，還設有兒童交通安全城，讓小朋友體驗自駕遊的樂趣。而油尖旺道路安全運動統籌委員會及香港警務處西九龍交通部亦提供遊戲攤位、警車展覽以及道路安全巴士互動遊戲，進一步推廣道路安全訊息。