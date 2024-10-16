施政報告2024｜劏房或需要改建以合規　區議員促妥善處理暫住需求

行政長官李家超發表《施政報告》，其中一項重大措施是設立「簡樸房」標準，有序淘汰劣質劏房。有劏房居民表示歡迎，指措施明顯改善他們的生活條件，而區議員則表示現有劏房或需要改建，呼籲妥善處理居民暫住需求。



油尖旺民政事務專員余健強、區議員楊子熙、油尖旺北分區委員會副主席陳晧民，旺角南關愛隊隊長何卓峰，到了區內劏房了解住戶對新措施的看法。不少街坊反應正面，陳女士說：「有窗戶和獨立廁所的簡樸房，讓我們的生活條件有了明顯改善。以前住在舊式劣質劏房裡，感覺像在監獄，現在至少可以有更多的私人空間。」

確保「簡樸房」符合標準 防止不法業主逃責

「簡樸房」的標準細則和實行細節仍有待公布，何卓峰呼籲政府要加強監察，確保申請的「簡樸房」確實符合標準，並防止不法業主以新規逃避責任。

楊子熙留意到當「簡樸房」制度實施後，業主出租不合標準單位須負上刑責，而住客則不需要負上法律責任，認為是合情理。他提出政府和慈善團體要在劏房改建時解決租客的暫住需要，以保障必須住在鬧市劏房的上班族租戶，令整個措施運作更順暢。

余健強表示會持續聆聽社會各界的意見，並根據反饋優化規範，致力於改善劏房居住環境。

推行「聯廈聯管」試驗計劃 助三無大廈管理

此外，政府明年會於選定小區推行「聯廈聯管」試驗計劃，安排同一物管公司聯合管理鄰近舊樓，令「三無大廈」和舊式樓宇能以相宜的費用獲得基本管理服務。

身兼物業管理業監管局成員和油尖旺區議員的楊子熙表示，能提升舊式樓宇的管理質素，就能提升對樓宇的價值和租值。鄰近樓宇共用同一管理機構能分攤人力資源基本支出，減低會每戶支付管理的成本。例如由參與「聯廈聯管」的單幢樓業主聘請保安人員定時巡邏所屬大廈，人力開支就得以分攤，低於大廈個別聘請保安員。