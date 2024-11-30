孫玉菡：地區團體緊貼民情　迅速支援政府服務不足之處

勞工及福利局局長孫玉菡在出席地區團體活動時表示，政府投放很多資源，需要大量團體展開相關服務，而這些團體能支援政府服務的不足之處，並舉例4月華豐大廈大火事件之中，團體在短時間發揮重要支援作用。



華豐大廈火災 油尖旺愛心慈善基金迅速協助居民

孫玉菡今日（30日）出席油尖旺愛心慈善基金第三屆就職典禮，該基金在2015年成立，為油尖旺提供多元化服務。孫玉菡致辭時對基金服務充份肯定，表示政府投放了很多資源，亦需要大量團體去開展相關服務。他指基金除了緊貼民情、快速回應，幫助社區上有需要的人，亦能幫扶政府服務的不足之處，舉例說4月油尖旺華豐大廈火災事件中基金會短時間已發揮重要支援作用。

今年4月初佐敦華豐大廈大火，油尖旺愛心慈善基金與關愛隊合作，為受影響居民即時提供協助。

油尖旺愛心慈善基金主席車弘健表示，近年來，基金會注重地區需要，及加強與特區政府尤其是油尖旺民政事務處的合作，亦積極推動及資助油尖旺近20個地區團體舉辦各類型的關愛活動，推動社區共融關愛。

今次就職典禮邀請了區內近600名長者，為慶祝中華人民共和國成立75周年，大會為現場超過300名75歲以上和國家同成長的長者特別準備了長壽紀念幣和愛心利市。