啟德體育園｜政府批准新世界出售營運公司股權予母公司周大福

啟德體育園將於明年首季啟用。文化體育及旅遊局今日（28日）宣布，批准新世界發展有限公司，出售其持有、負責營運園區的啟德體育園有限公司股權，予母公司周大福。政府表示，周大福承諾會投入資源，以確保工程進度良好，並與政府攜手推展營運啟德體育園的工作。



啟德體育園。（啟德體育園圖片）

文體旅局：周大福承諾會投入資源 確保工程進度良好

文化體育及旅遊局指，今年9月，啟德體育園有限公司就新世界發展打算出售其持有的啟德體育園有限公司股權予周大福，向政府提出申請。根據政府與啟德體育園有限公司的合約，上述股權變動須獲政府批准。

經考慮啟德體育園有限公司提交的資料後，文體旅局決定批准有關股權變動的申請。局方又指，周大福向政府承諾會投入資源，確保工程進度良好，並與政府攜手推展營運啟德體育園的工作。

新世界全資附屬公司持有營運公司75%權益

啟德體育園將於2025年首季啟用，是香港歷來最大型的體育基建，由政府出資興建，並採用「設計－興建－營運」模式，由啟德體育園有限公司負責設計、建造和日後營運。

翻查資料，啟德體育園有限公司75%權益由新世界一間全資附屬公司持有 ，餘下25%權益，由新創建集團有限公司一間全資附屬公司持有。

今次是周大福第三次向子公司「接貨」。過去一年，新世界就已經至少向周大福企業出售233.5億元資產，包括出售前海周大福金融大廈北塔餘下30%權益，套現15.5億元；及以近218億出售持有的新創建股份。