啟德體育園｜演練模擬觀眾扭傷等　未來兩月測試體藝館及主場館

啟德體育園青年運動場今日（23日）進行壓力測試演練，動員了4500名公務員及500名社區人士扮演觀眾，模擬入場時狀況、活動期間有人受傷等。演習下午3時半開始，職員先在門外設安檢區，模擬有人帶生果刀等情況，進場後模擬場內有觀眾扭傷，之後模擬人流高峰下的港鐵站處理情況。



警方晚上總結演練稱一切順暢，相信現時準備下，青年運動場已足以應付坐滿5,000人的活動，下月會測試室內體藝館，並於1月測試主場館。



模擬活動及比賽進行期間，有觀眾扭傷骨折，救護員用擔架將傷者送離場。（黃浩謙攝）

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啟德體育園演習於下午3時半開始，當局先安排在場外做安檢模擬，在啟德及宋皇臺站設兩個安檢區，並參考之前兩次測試賽的經驗，增加人手及提示牌數量，又提醒入場人士攜帶物品須知等。

演練中有觀眾帶生果刀、大型行李及水樽入場等，負責安檢的保安一一處理，將物品棄置或放在寄存櫃。觀眾進場後，模擬活動及比賽進行期間，有觀眾扭傷骨折，聖約翰救傷隊員隨即上前為傷者急救，其後有救護車到場，救護員用擔架將傷者送上救護車。

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結束場館測試後，當局又測試當遇到人流高峰時段，港鐵站應變措施，包括安排測試人員在宋皇臺站出入及等車等。港鐵隨即安排「空載列車」接載觀眾，並在宋皇臺站及啟德站實施人潮管理措施。

警方晚上總結今日演練，稱一切順暢，測試的5大範疇，包括安檢、入座及驗票、人群管理，安排參加者兩次離場等，都反映警方及民安隊有足夠人手應對及按情況調整人流管制施。

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警方又稱模擬了不同情境，例如有人帶違禁品及有人在場內受傷送院等，顯示協調及溝通無問題，相信青年運動場已足以應付坐滿5,000人的活動，下月會測試室內體藝館，並於1月測試主場館。

黃先生本來安排今日慶祝正日生日，但星期一才接獲通知要參與演練，雖然曾反映不便出席，惟獲告知不參與「唔係幾好」。他認為政府通知得有點倉卒；不過安排不算混亂，事前亦有清晰文件指引。他今日由啟德站步行前來青年運動場，認為不算近；沒想到會下雨，認為大會可放寛容許帶長雨傘。

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運輸及物流局局長林世雄、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及保安局局長鄧炳強均有到場視察情況。鄧炳強接受傳媒訪問時表示，今日動員接近5,000名公務員為啟德體育園做壓力測試，第一部分模擬場內多人、有人帶違禁品等情況，反映同事「好有效率」處理得到。

運輸及物流局則在Facebook發文指，為配合今天的演練，港鐵已安排在演練時段加密屯馬線列車的班次至與早上繁忙時間相若的水平，當中會安排「空載列車」接載觀眾，加強運載力。

保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長林世雄及文化體育及旅遊局局長楊潤雄均有到場視察情況。（黃浩謙攝）

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港鐵於個別時段就啟德和宋皇臺站D出入口實施單向進出安排，並於兩站實施客流管理措施，以確保車站大堂及月台客流暢順。兩站亦增設人手及指示牌、安排站內廣播及適當的出／入閘機方向調動，以為往來啟德體育園的乘客提供指引及協助。

林世雄視察後認為，參加者有序進出車站及按演練情景乘搭列車到啟德站，又指當有大型活動舉辦時，局方會聯同運輸署、港鐵及其他公共交通工具營運商全力配合，在交通方面部署應變安排，以應付活動期間的額外交通需求。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄則蜜為人流疏散流程做得不錯，疏散速度快。

黃先生本來安排今日慶祝正日生日，但星期一才接獲通知要參與演練。（黃浩謙攝）

黃先生本來安排今日慶祝正日生日，但星期一才接獲通知要參與演練，雖然曾反映不便出席，惟獲告知不參與「唔係幾好」。他認為政府通知得有點倉卒；不過安排不算混亂，事前亦有清晰文件指引。他今日由啟德站步行前來青年運動場，認為不算近；沒想到會下雨，認為大會可放寛容許帶長雨傘。