活化翠屏河｜首個明渠浮島隨潮汐升降　與不同造型「下水水」打卡

觀塘翠屏河活化工程大致完成，渠務署將於周五（13日）開放敬業街一段設施，包括人工浮島及園境平台等，為香港首個設人工浮島的明渠。渠務署指，希望為市民提供近水體驗，發展河畔城市。



活化後的翠屏河，將設有人工浮島連接河道兩岸。浮島設有綠色植物和座位，為市民提供近水休憩空間。渠務署高級工程師溫南豐指，該人工浮島會隨潮汐漲退而升降，為全港首個設於明渠上的浮島。如遇八號風球等惡劣天氣，浮島則會關閉。

除了人工浮島外，翠屏河另有6條跨河通道連接兩岸。每條跨河通道約十米長，均設座位，而河道兩邊亦設有6個園境平台，供市民休憩。另外，渠務署在河道下游設置了1個「觀心園」，以「明陣」作裝飾，希望為市民提供正念專注的空間。

沿河畔長廊走，會不時見到翠屏河的特色藝術裝置，包括燈飾「浮蓱」、翠屏河吉祥物「翠屏雀」 及印有「翠屏河」的特色渠蓋等。溫南豐指，為慶祝中華人民共和國成立75年，長廊扶手上更有75個渠務署吉祥物「下水水」，每個的造型都不一樣，為市民提供打卡體驗。

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活化後的翠屏河亦會加入生態元素，渠務署已在河道栽種植物和設施生態裝置，包括人工濕地、鳥桿及生態墻等，為生物製造棲息地。溫南豐表示，觀塘一直是小白鷺常出現的地方，希望活化河道後，能吸引更多生物來此棲息。