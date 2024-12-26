塱原生態公園開幕一個多月　吸蘆鵐等罕見雀鳥　設花田打卡位

為補償發展北都而造成的生態損失，政府設立上水塱原自然生態公園，並於上月9日開幕。公園有超過40種作物，希望為不同物種提供適合棲息地。開幕約一個多月，已吸引稀有雀鳥過來棲息，如凍原豆雁、蘆鵐、鳳頭鵐等。



公園亦設有多個打卡位，包括波斯菊及太陽花花田以及稻米田等。漁護署表示，每年4至5月及11至12月，稻米成熟，呈大片金黃色米田，可供訪客打卡。



設客區設油菜花、波斯菊等打卡點 園方按季節種植不同作物

塱原自然生態公園設3大園區，分別為訪客區、生態區以及農業區。訪客區佔地約5公頃，專為訪客遊覽而設，濃縮園内大部分生景，如稻米田、荷花池、蘆葦床等。當中亦有受歡迎的打卡點，例如種有油菜花、波斯菊和太陽花的花田、種植通菜、油麥菜等菜的乾農田以及大片稻米田。

漁護署高級自然公園主任黃廣潮表示，園方會根據不同季節，輪替耕作不同作物。署方亦不會收割種成的蔬菜，會留作自然堆肥。「希望畀大家睇到，我地平時食嘅菜係點樣種植出來。」

他又指，園内的稻米會於每年的4、5月以及11、12月成熟，到時整片稻米田將呈現金黃色，可讓訪客打卡。

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開放後曾現罕見鳥類 凍原豆雁、蘆鵐

訪客區設有觀鳥庭，供市民觀望在此停留的雀鳥。黃廣潮表示，公園自 11 月 9 日開放之後，曾發現本港罕見的鳥類，如凍原豆雁、蘆鵐、鳳頭鵐等。另外，公園分別於 2023 年及 2024 年出現澳南沙錐和淺色斜痣蜻，均為香港首個紀錄。至於全球極度瀕危絕種的禾花雀，也於上年在公園内錄得46隻，比2021年增加19隻，但比2022年的55隻為少。

種3公頃稻米田吸禾花雀

黃廣潮解釋，每逢秋冬，禾花雀便會遷徙，並途徑香港。為了讓禾花雀能夠覓食，園方特意種植約3公頃的稻米田，吸引牠在此歇息。

漁農署自然公園主任蘇偉恩補充，除了稻米田，公園還在生態區設置濕地，並種植了十多種濕地植物，例如蓼屬、莎草科等，吸引雀鳥在此落脚。他解釋，不同雀鳥「性格」不同，出沒的地方也不同，「好似沙錐比較驚人，就鍾意隱秘性高嘅地方；黑臉琵鷺就中意開揚嘅淺水池，好似禾花雀、文雀會食米，就會係米田出沒。」

農業區則佔11公頃 邀39戶原有農戶耕作

她指，生態區佔地約21公頃，有至少16種濕地和乾農田，包括通菜田、西洋菜田、荷花池等，而漁護署亦會輪替種植不同作物。園方正嘗試種植茨實和菱角，希望能吸引水雉。

公園的農業區則佔地11公頃。署方曾邀請原有塱原農戶回來耕作，共有39戶回來覆耕。黃廣潮指，每戶農戶均須以生態友善方式耕作，包括使用天然肥料、生態友善的除草劑和除蟲劑等。

他又指，塱原原有的灌溉水道由泥土建成，容易塌陷。公園現以石籠建造全長約1.9公里的水道，水道的石與石間留有空隙，除了可沉澱泥土，亦為植物提供生長空間。

黃廣潮（左）表示，由公園開幕至11月30日，共有約5000名訪客。(夏家朗攝)

黃廣潮表示，由公園開幕至11月30日，共有約5000名訪客。公園提示訪客，進入農業區和生態區時，必須遵守公園訂立的守則，包括不能踩入田地等等。