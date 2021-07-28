塱原生態公園已復修5公頃濕地　首次繁殖黑翅長腳鷸

塱原是香港現時最大的連片淡水濕地，政府計劃把其核心地區約37公頃土地發展成自然生態公園，包括修復部分荒廢農地及旱田，增加約8公頃的濕地。

土木工程拓展署今日（28日）簡介復修工程，指已完成新增5公頃濕地的復修工作，並於今年4月至6月錄得12種雀鳥繁殖，包括首次在塱原繁殖的黑翅長腳鷸。

工程於年初被發現有農田被用作擺放建築材料，部份農田田壆更被夷平。署方回應指復修工程無可避免涉及機械，不等於破壞農地，亦有與長春社等團體討論修復措施。



圖中為於今年年初被發現疑有破壞情況的農田，現修復為淺水池。（鄭子峰攝）

土木工程拓展署正發展塱原自然生態公園，不過工程於年初被發現有部份靠近石上河的農地，未有即時修復農田作生態保育之用，亦有農田被用作擺放建築材料，及有農田田壆被夷平。

漁護署高級自然公園主任陳倩慧今日回應事件，指涉事農地為荒廢農地，由於草生長得高，令農田與田基路的界線不清晰，當時工程包括清除雜草後繼續修復濕地。其後漁護署、土拓署及長春社等團體，有就修復工作作討論，包括保留農田的田基路，並於完工後修復，而部分農田亦已修復為淺水田。土拓署總工程師曹偉雄稱，工程無可避免涉及機械，但不等於破壞生態。

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新增8公頃濕地

土拓署於2019年年底展開工程，自然生態公園料有22公頃的濕地，而新增8公頃的濕地來自修復旱田、荒廢農地等，當中已完成5公頃的修復工作，餘下工程將包括興建田邊小屋作儲物用途。

漁護署於今年4月至6月期間，共紀錄到12種雀鳥於塱原繁殖，當中「黑翅長腳鷸」為首次於塱原繁殖，其餘的為彩鷸、白胸苦惡鳥等。

灌溉水道工程完成七成

其餘的修復工作包括種植稻米田供禾花雀遷徙，為牠們提供覓食及繁殖地方；修復及建造水滋田，以繁殖無脊椎生物為雀鳥提供食物；復修淺水池及建造鳥島，為雀鳥提供築巢及繁殖地方。

此外，工程包括改善原有灌溉水道，利用石籠及天然泥建造新的灌溉水道，並加設抽水井方便農民放置水泵，及有通道讓誤入水道的小動物可以離開。新的灌溉水道全長1.9公里，現已完成70%。

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訪客區將濃縮濕地生態環境

生態公園日後將分為三個區域，包括「生態區」、「農業區」及「訪客區」。署方稱工程進度理想，料可如期於2023年完工。而生態公園內設有的訪客區，將會濃縮濕地生態環境，以讓公眾認識。工程完成後，亦會聯絡原在塱原耕種的農夫，會優先安排他們於塱原耕種。