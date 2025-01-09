中央收膠｜屋苑塑膠全由綠在區區收　環保署：回收商選擇增至10間

俗稱「中央收膠」的塑膠回收先導計劃將於1月18日完結，環保署今（9日）公布塑膠回收的最新安排，現時先導計劃下的屋苑塑膠收集將由綠在區區接手、統一收集，再自行選擇合適的下游回收商處理，署方料成本能減少24%。該署解釋，已完成先行先試的宗旨，「毋須倚賴先導計劃」，現改由回收商在私人市場上競爭，是讓綠在區區更「自由靈活」，增加選擇至現時受認可的10間塑膠回收商。



中央收膠計劃本月18日完結，環保署今（9日）公布新安排，屋苑的塑膠收集將由綠在區區接手、統一收集，再自行選擇合適的下游回收商處理。（吳綽詩攝）

環保署早前表示2020年起實行、現涵蓋9區的「塑膠回收先導計劃」（中央收膠）將不再延續，至本月18日約滿完結。有環團憂慮市場化後，因雜膠處理成本高、回報低，將出現「雜膠無人收」情況。

環保署助理署長（廢物管理）黃智華今（9日）表示，計劃完結後，屋苑的塑膠收集將一併交由綠在區區接手，並按其需要選擇，交予市場上私人回收商。

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環保署解釋現時中央收膠計劃的流程。（吳綽詩攝）

署方表示，現時中央收膠計劃下，其中3區包括東區、觀塘及沙田的塑膠收集及處理，均由承辦商負責，其餘6區則由綠在區區先收集，承辦商後處理。黃智華指出，這導致收集上資源重疊，因現時其餘8種可回收物品均由綠在區區收集，他稱統一由綠在區區收集後，將可減少24%成本，是比較回收市場價格及計劃成本後得出。

被問及收集上資源重疊只涉及3區，為何不改善現有先導計劃來解決，黃表示，交由私人市場能增加綠在區區的下游回收商選擇，不再限於現時3間承辦商，將有超過10間塑膠回收商符合資格，能更靈活自由。

環保署助理署長（廢物管理）黃智華強調，先導計劃屆滿後，回收商選擇增加，不存在「廢膠無人收」的說法。（吳綽詩攝）

黃智華重申，中央收膠完結後，不會影響市民回收塑膠，稱有關計劃及綠在區區已建立市民對回收的信心，「毋須倚賴先導計劃」，已完成先行先試的宗旨。他強調，轉廢為材的出路將會更廣，除了現時主要再造為膠粒，將可再造為環保磚、水泥等，不存在「廢膠無人收」說法。

至於有回收商指出處理費將轉嫁至綠在區區，問及會否補貼綠在區區營運，黃表示會按其個別需要，支援受影響的綠在區區，不能一概而論。

中央收膠合約要求承辦商再造成膠粒時，耗損率不能超過10%，確保塑膠被再造，而非丟至堆填區。黃智華表示，日後會以相若標準監管回收商，但由於將來可再造成膠粒以外的物料，耗損率或相應有變，因此未能訂明標準。

黃智華表示，將引入塑膠回收箱發牌制度，不允許「靜雞雞拎去堆填區」。（吳綽詩攝）

他強調，不允許「靜雞雞拎去堆填區」，否則剔除該回收商資格，並稱會每月不定時突擊檢查，加強監管。他補充，將提交生產者責任計劃的條例草案至立法會，屆時會一併引入對塑膠回收商的發牌制度，並推行塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產責任計劃，模式為市場主導。