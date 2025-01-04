中央收膠計劃月內結束　現操作資源重疊　謝展寰：將由綠在區區收

政府於2020年起推行的「塑膠可回收物料回收服務先導計劃」（中央收膠先導計劃）將於月內結束，環保署早前指計劃成本高，將不會延續，廢膠會轉由綠在區區回收。有環保團體擔心除膠樽以外的塑膠因價值低而無人問津，結果只會被運往堆填或焚化，認為當局取消有成效的中央收膠先導計劃是「開倒車」。

環境及生態局局長謝展寰今日（4日）表示已向環保署了解過，認為現時操作有很多資源重疊的地方，署方覺得可以整合將來收廢膠的安排，由「綠在區區」的系統回收廢膠。他又指這是一個更加可以善用公帑、更加好的方法。



2024年11月20日，立法會開大會，出席的包括環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片/廖雁雄攝）

有數據顯示塑膠回收率由2019年的8%升到前年的14%，反映了中央收膠先導計劃有一定成效。謝展寰今日出席「全民減碳大行動——減碳續航禮」活動後，被問到環境局如何確保一些雜膠會妥善處理和被回收時，他指出，現時香港有兩個系統都會收廢膠，除了中央收膠先導計劃，由當局透過請合約商回收廢膠，另一個系統就是「綠在區區」，同樣地會在社區入面收廢膠。

謝展寰續說，環保署認為現時操作有很多資源重疊的地方，所以覺得將來可以整合回收廢膠的安排，由「綠在區區」的系統處理，這是一個更加可以善用公帑、更加好的方法。他又說不會出現廢膠沒有人收的問題。

至於早前試行後暫緩的垃圾徵費，今年會在重新在立法會進行諮詢。被問到是否了解到實際操作有困難所以才暫緩，以及有沒有改善計劃的方向時，謝展寰強調已「講過很多次了」，當局今年年中會回到立法會匯報垃圾收費的工作，下一步會是怎樣的計劃。現階段會繼續努力去推廣減廢回收。

他續稱，「無論怎樣，減廢回收是我們覺得需要做的事，亦是我們最終目標」，各方面減廢回收工作現在繼續推行，這方面不會停止。