中央收膠變九區　碧瑤加入回收行列　承辦商：靠綠在區區收集較佳

本港塑膠回收率只有11%，環保署去年中就擴大中央收膠計劃展開招標，把塑膠回收先導計劃由原本3區擴展至9區，預計去年10月展開，但延至本月才公布。中標者除了原本的兩名承辦商「劉財記紙業」及「俊成環保」，新增「碧瑤」加入中央收膠行列，合約期為33個月。有承辦商透露，由以往「一腳踢」負責聯絡、回收及處理，新安排下主要靠綠在區區回收，省去不擅長的工作，專心處理工作。



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擴展塑膠可回收物料回收服務先導計劃涉及三份合約，分別包括中西區、東區及觀塘，由「碧瑤廢物處理及回收有限公司」以2,238萬元投得；西貢、沙田及大埔，由「劉財記紙業有限公司」以1,930.5萬元投得；以及深水埗、荃灣及屯門，由「俊成環保有限公司」以2,481萬元投得。9個服務地區所覆蓋人口將逾400萬。

有關地區設有不多於三個月的預備期，除了現行的觀塘及沙田只有24個月的服務期，其餘地區的服務期均為30個月。根據合約要求，上述合約回收再造產品的基本回收噸數分別為4,500公噸、4,800公噸，以及5,000公噸。

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新安排下主力靠綠在區區回收

環保署推出「中央收膠」先導計劃提供非工商業廢塑膠回收服務，原本沙田區已由劉財記紙業有限公司承辦。該公司總經理劉俊偉表示，收集模式改變，由以往靠自己「一腳踢」開拓回收點，新合約下由綠在區區負責聯絡及回收，再通知承辦商前往一次過收集及處理，坦言「我們的功能轉移到處理上，始終call客、擺街站不是我們的強項，會較吃力，而NGO有地區工作經驗，可令我們輕鬆些，最好是一個回收點收集完便處理」。但是，他擔心回收量不足，也相信部分人更信任劉財記，故仍會主動聯絡私人屋苑及物業管理公司。

他說，目前沙田區每月平均回收約100公噸塑膠，正向好的方面邁進，期望日後處理三區塑膠增至每月200公噸。