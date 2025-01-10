霜凍警告｜打鼓嶺農戶憂損士多啤梨收成　無甚麼可應對　難估損失

天文台今日（10日）下午4時30分發出霜凍警告，提醒農友及有關人士明早（11日）在高地或新界北部可能出現地面霜。打鼓嶺「老徐農莊」負責人徐小姐表示，她們主要種植士多啤梨，擔心寒冷天氣影響收成。她又估計一定會有損失，「種得嘢都冇辦法」，從事農業必然會受天氣影響。



「老徐農莊」負責人徐小姐表示，擔心寒冷天氣會影響收成。（老徐農莊提供）

「老徐農莊」主要種植士多啤梨及菜心等蔬菜。負責人徐小姐指據其記憶，上一次有同類情況事是疫情爆發的第一年，那時農莊內的蔬菜表面都結了一層霜，而士多啤梨「好怕寒凍」，士多啤梨花會因天氣太寒冷而變成「啞花」，結不了果。

她又說一定會有損失，但「冇辦法」，畢竟露天種植十分受天氣影響。問到有沒有任何應對方法，她表示沒有甚麼可做，但只要不急住收割，待植物解霜後才收便可減少損失。徐小姐又表示他們需留在農莊照顧農作物，雙手會因寒冷天氣而凍傷。

徐小姐指如收成好時，可以種出300至400磅士多啤梨，視乎市況可賣至約60元一磅，但很難估計今次霜凍天氣會造成多少損失。

圖為截至1月10日上午11 時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台今早9時45分發出特別天氣提示，指受一股強烈冬季季候風影響，周末期間（1月11日至12日）早上持續寒冷，市區氣溫在11度左右，新界部分地區及高地嚴寒，而且高地間中吹強風，風寒效應較明顯。同時，由於天朗氣清，晚間輻射冷卻頗為顯著，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象。市民請注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。