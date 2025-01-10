攝影推廣團體「光影作坊」進駐JCCAC17年　突不獲續約　須7.1遷出

推動本地攝影文化發展團體「光影作坊」，進駐賽馬會創意藝術中心（JCCAC）17年，曾舉辦世界新聞攝影展覽、德國攝影書展等，是中心首批租戶之一。不過團體今（10日）在社交平台指，收到業主通知，現時租用的單位將在租約期滿後不獲續約，須於本年7月1日遷出，對於突如其來的消息和轉變感到非常無奈，正尋找展覽場地等。



《香港01》向JCCAC查詢停止「光影作坊」的租約原因，正待回覆。



「光影作坊」為賽馬會創意藝術中心（JCCAC）首批租戶，一直致力推動本地攝影文化發展。（吳美松攝）

「光影作坊」17年來舉辦過不少攝影展覽，如世界新聞攝影展覽、德國攝影書展等。（吳美松攝）

「光影作坊」在社交媒體上發文，公布不獲續租及須於7月1日遷出JCCAC的消息。他們在文中表示，對這個突如其來的消息和轉變感到非常無奈，但會積極面對；在未來一段時間，在尋找展覽場地、圖書館和黑房空間方面，亟需各界協助。他們又說，感謝多年來支持「光影作坊」的攝影界、藝文界、JCCAC和觀眾，期待以新面貌與大家見面。

「光影作坊」成立於2007年，為本港註冊非牟利慈善文化團體，不時舉辦各種展覽、交流、教育和社區活動，包括世界新聞攝影展及德國攝影書展等，也會定期開展不同攝影工作坊、攝影課程。

2021年時，「光影作坊」曾遭大公報及文匯報點名批評，指他們獲取藝發局資助，但協助「黃絲藝術家」策劃展覽，指他們為「反政府」藝術團體。

有關報道亦稱「光影作坊」創辦人之一的謝明莊是「反修例聯署」發起人之一，形容他是「是街頭騷亂的鼓吹者和參與者」。