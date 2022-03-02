駐場JCCAC多年　8名藝術家突被終止租約　資深策展人：傾都冇得傾

最新財政預算案建議為賽馬會創意藝術中心（JCCAC）的租戶，由4月至9月提供75%租金減免，然而有部分租戶尚未受惠已被迫遷。曾擔任本港多間博物館公職及顧問、駐場近14年的「Most」策展人林漢堅坦言，今次在毫無徵兆下突然被通知6月底不被續租，「呢度有確診個案，返去執嘢都難，我想搵搬屋公司報價，冇5萬蚊都冇人肯搬，連出去火炭租工作室都有困難，條件唔夠，經紀唔會畀你睇盤。」亦有3月底前被要求遷出的獨立藝術家指，負責管理的浸會大學營運理念混亂，租戶無法知悉評審準則，變相黑箱作業，指作為政府資助藝術場地，應有更公開透明的制度，讓租戶參考。



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疫情下冇同理心，傾都冇得傾，財爺都話唔好逼租客，𠵱家我交租都逼我哋走，只係話個最後決定畀我知。 資深策展人林漢堅

資深策展人被通知6月底前遷出 憂搬遷及租地有困難

曾任香港醫學博物館長、香港藝發局藝術教育委員會主席以及西九龍文娛藝術區博物館顧問委員會前成員林漢堅，08年賽馬會創意藝術中心開放後便進駐租用其中一個單位作為辦公室，至今近14年，多年來在香港、內地及國外舉辦藝術展覽從無間斷，今年1月初突被管理方通知3月約滿後不獲續約，獲延長多3個月至6月底前搬走，他日前與租務委員會主席透過Zoom meeting陳述理由，但被對方以「已有最終決定為由」回絕，大感錯愕。 「疫情下冇同理心，傾都冇得傾，財爺都話唔好逼租客，𠵱家我交租都逼我哋走，只係話個最後決定畀我知。」

西九龍文娛藝術區博物館顧問委員會前成員林漢堅，08年賽馬會創意藝術中心開放後便進駐租用其中一個單位作為辦公室，至今近14年，多年來在香港、內地及國外舉辦藝術展覽從無間斷，今年1月初突被管理方通知3月約滿後不獲續約，獲延長多3個月至6月底前搬走。（JCCAC圖片）

他形容突然被逼遷，最麻煩之處是疫情下連基本搬遷或租用新地方都出現困難，「疫情嚴重，呢度有確診個案，返去執嘢都難，我想搵搬屋公司報價，冇5萬蚊都冇人肯搬，連出去火炭租工作室都有困難，條件唔夠，經紀唔會畀你睇盤。」目前他擔心9月在創意藝術中心場地主辦的「越過界| 國際跨媒體藝術節」有機會因疫情及重覓工作室距離等問題而取消，批評負責管理的浸會大學未有考慮疫情相關因素。「你就算搵新租戶入嚟，入紙連裝修都要5個幾月，𠵱家唔係有人排緊公屋急住上樓，我係公屋富戶所以要遷走，藝術家租工作室唔會係好急要好趕住入嚟，至少等疫情穩定咗先做。」

合約期短 難培養小型藝團或獨立藝術家

他慨嘆，相比其他大型藝術團體，例如中英劇團租用港島波老道舊英軍醫院建築，前進進劇團租用牛棚藝術村，發展年期超過十多年以上，有足夠時間規劃較長遠的項目，相反浸大管理的創意藝術中心，每次只獲准續約一至兩年，對於獨立藝術工作者或小型藝團無異是一個打擊，加上中心評審機制不透明，很多租戶無法得悉被終止租約的原因便被趕走，他認為應該至少讓租戶有五年續約期，若要求提早完約，亦至少給予一至兩年通知期，否則最終只會打擊整個藝術圈生態，偏重於大型藝團的發展，無助培養更多小型藝團或獨立藝術家異軍突起。

身兼音樂、默劇、書法等藝術的格詠藍調創辦人李志文，亦是第一批08年進駐至今的租戶，連同他在內，獲悉至少7名租戶會在今年上半季終止合約，他於今年1月10日曾與其他租戶約見租務經理，結果只獲對方機械式重覆回應──「因為要考慮租戶輪轉機制，所有嘢交回租務委員會決定」，至於決定哪個租戶需遷走，是否有任何評分準則或機制，如創作過多少作品，認受性、參與公開展覽數量，對方卻諱莫如深，完全不多作任何解釋，他形容負責營運的浸會大學管理混亂，「已經打定輸數，我走唔緊要，你至少話畀下一個新入嚟或現任租戶聽，你係點樣評審佢走定唔走，問佢又答返你同商戶輪轉機制有關，我好似同緊個機械人講嘢咁。」他稱暫時未有再租用工作室的打算，室內物品正逐一清走或轉贈他人，「我對佢哋（浸大）做法已經絕望，講咗喺中心開設公共wifi咁多年，講到𠵱家都未做，剩係話會計計唔掂數。」

格詠藍調創辦人李志文批評根本無法得悉浸會大學管理方的評審標準或機制，每次續約一至兩年，甚至突然中止合約如看運氣。（莫家文攝）

JCCAC：續租審批結果只是資源分配決定

JCCAC發言人回應指，以浸會大學作為JCCAC母機構和香港其中一間提供視覺藝術學位課程的大專院校，其學生及畢業生並無優先權租用工作室，他們現佔JCCAC共140間工作室的僅約14% 。

JCCAC表示，中心現時租金最便宜的兩類工作室為「藝術家／藝團」及「藝術學生／畢業生」類別，共佔近9成單位。面對求過於供的情況，JCCAC須透過一套處理續租申請的機制，才能為輪候申請者提供使用機會。租約年期具法律效力，而處理現有租戶申請續租的既定程序、審批考慮因素、覆核機制等，在派發給他們的「續租申請指引」內有詳述。審批續租申請時，有關委員會會就所有因素作通盤考慮，當中亦包括租戶以外的因素，例如輪候申請者的需求、JCCAC的發展需要等，因此續租申請的審批目標並非對現有租戶進行評價，審批結果亦只是一項資源分配決定，並無其他重要性或參考價值。

JCCAC主要基於流轉需要而未能為部分租戶安排續租，近期有8位，當中包括一些自2008年開幕便進駐，已在JCCAC十多年的藝術家。這是一項非常困難的決定，希望他們騰出的工作室能讓其他有需要的藝術家和藝團得到使用機會。透過流轉， JCCAC期望本年度可合共為34位輪候中的「藝術家／藝團」及「藝術學生／畢業生」申請者提供工作室單位。

JCCAC亦理解未能成功申請續約的租戶或需要時間處理搬遷，因此已提早在約滿前近兩個月通知他們，並酌情允許他們額外三個月的搬遷期作為過渡安排，讓他們由通知至遷出有5、6個月的籌備時間；事實上他們大部份的遷出日期已因此延至今年6月。

前身為石硤尾工廠大廈的賽馬會創意藝術中心，樓高9層，佔地約20萬平方呎，獲賽馬會慈善信託基金慷慨贊助進行改建，08年啟用成為一所藝術村，進駐近140個各類型藝術家和文化團體的運作基地，目前經營權交予香港浸會大學，以自負營虧模式運作並對外開放。