油尖旺關愛基金向基層學生贈八千對鞋　梁宏正盼有更多熱心人

油尖旺關愛發展基金聯同亮希助苗向基層小學生送贈近八千對鞋，民政及青年事務局副局長梁宏正表示，非常期待政府及各機構繼續合作，為更多市民提供關愛與溫暖，希望有更多熱心人士，發揮各自所長幫助有需要人士，建立更加關愛共融的社區。



出席「亮麗上學去 贈鞋計劃」啟動禮的包括民政及青年事務局副局長梁宏正、油尖旺民政事務專員余健強、九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任楊子熙。（大會提供）

「亮麗上學去 贈鞋計劃」啟動禮今天（22日）在大角嘴天主教小學舉行，300多名油尖旺區學生參加，活動上亮希助苗為基層學童捐贈近8000對上學鞋，希望令學童有正確的走路姿勢，及感受到社會的關懷和支持。

出席「亮麗上學去 贈鞋計劃」啟動禮的包括民政及青年事務局副局長梁宏正、油尖旺民政事務專員余健強、九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任楊子熙。（大會提供）

出席「亮麗上學去 贈鞋計劃」啟動禮的包括民政及青年事務局副局長梁宏正、油尖旺民政事務專員余健強、九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任楊子熙。（大會提供）

梁宏正表示，非常高興見到社會各界為市民及有需要的家庭搭建不同的平台，提供多樣的支援和服務。他說過去一年民青局以「家和萬事興」為年度主題，凝聚社會各界的力量，推動地區治理體系的改革與完善，提升地區自我管理的能力，積極做好對地區婦女、家庭及少數族裔的各項工作，為市民排憂解難，促進包容和諧，構建關愛共融的社區，持續為民生增添幸福。

出席「亮麗上學去 贈鞋計劃」啟動禮的包括民政及青年事務局副局長梁宏正。（大會提供）

他又說，民青局在18區設有共452對關愛隊，齊心協力服務市民，這些工作的成果深受市民認可。展望未來，他非常期待特區政府及各機構繼續共同合作，為更多市民提供關愛與溫暖，希望未來會有更多熱心人士，發揮各自所長，幫助有需要的人士共同努力建立一個更加關愛共融的社區。