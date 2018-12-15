將軍澳海濱公園擬增建地下停車場　居民反對：擔心公園要延後落成

將軍澳南部的海濱公園興建計劃於，按原定計劃可望於2023年落成。但區議會去年通過動議，擬於公園增建地下停車場，以解決區內車位不足問題，惟增建停車場可能導致公園工程時間表延誤至少七年，遭區內居民反對。

將軍澳海濱公園空間預計從將軍澳港鐵站對出寶邑路以南，一直延伸至海皮位置。早於2005年，公園空間已被列入立法會將軍澳發展研究文件中，去年更列入施政報告內，預計工程於五年內開展，可望於2023年落成。惟因應區內車位不足，西貢區議會去年七月通過動議，向居民諮詢於公園增建地下停車場的意向。而根據區議會文件，若選擇增建方案，估計最少需時七年以上才能完成整個工程。運輸署於本月十一日，就增建地下停車場事宜舉辦了一次地區諮詢，據悉，會上十多名位於公園周邊的屋苑代表均對增建表示反對。

社區主任陳展浚指，區內仍有其他地點可建停車場，例如圖中石角路露天停車場。(陳展浚提供)

「政府從來無想過解決問題，區內本身有其他地點適合改建公眾停車場，卻硬要在公園地下興建，令公園落成時間延後。」社區主任陳展浚指，區內如石角路公眾停車場其實仍有發展空間，認為要於海濱公園增建地下停車場的方案，需向城規會諮詢、等待撥款批准、重新設計等步驟，公園須延後落成，認為並無必要。

根據區議會文件，現時海濱公園部分用地正丟空，或用作臨時停車場，擔心積水可能滋生蚊患及紅火蟻，繼續空置會嚴重影響衛生，當區居民認為應及早完成海濱公園工程。

颱風「山竹」期間，將軍澳海濱公園出現嚴重水浸，公園內行人隧道完全被水淹浸，路面變成爛地一片，距岸五百米的嘉悅地下停車場亦見水浸，令人質疑該區興建地下停車場的可行性；其次，消息人士引述運輸署人員於諮詢會上表示，於公園加建地下停車場可能令工程費用大幅上升至十億。有居民代表質疑，是否有必要同時增加興建成本。另外，地下工程可能帶來噪音、污染、沉降等問題，亦是附近居民反對興建地下停車場的原因。