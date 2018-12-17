【如廁難】申請車長臨時廁所等半年　最耐兩年　巴士工會：不人道

巴士總站洗手間不足屢遭批評，即使加裝臨時廁所亦不容易。政府指，過去五年曾接獲巴士公司設置臨時化學廁所的申請，平均審批時間約半年，最長需23個月。有巴士工會批評政府審批時間太長，不符合人道要求，又指政府在規劃巴士總站或公共交通交匯處時未有預留洗手間等設施是倒退的表現。

19宗仍在審批 最長等23個月

現時巴士公司須取得運輸署、地政總署及路政總署等政府部門同意，方可設置化學廁所（即集便器，使用化學品把糞便消毒的廁所，而非單純把污物儲存，或是經管道將之送往污水處理廠）。

運房局局長陳帆上周三(12月12日)書面回應立法會質詢時，提及過去五年，運輸署接獲五間專營巴士、合共45宗申請設置化學廁所。當中有23宗獲批、3宗被拒，19宗仍在審批中。

書面回覆又提及，根據紀錄，運輸署審批時間平均約6至7個月，最長的個案審批過程長達約23個月，巴士公司由2014年6月向運輸署申請至2016年7月才獲批。

據政府數字，運輸署過去五年共接獲45宗巴士公司設置化學廁所的申請，當中有23宗獲批、3宗被拒，19宗至今仍在審批中。(資料圖片)

郭偉光接受《01社區》訪問時批評政府設置化學廁所也需半年審批，需時太長。(資料圖片) 工會：叫陳帆唔去屋企廁所23個月 巴士業職工會聯盟秘書、九巴員工協會副理事長郭偉光批評政府說法不人道。他說巴士車長的工作量愈來愈大，駕駛每班車之間可能只有十分鐘時間休息，如果巴士總站沒有洗手間，車長只能選擇「死忍」不去洗手間或不喝水，以節省一來一回去去鄰近商場或其他地方上廁所的時間，「係好淒涼、好辛苦，邊個唔想行十幾步就有廁所。」

他批評，業界爭取洗手間等設施屬逼切和卑微的基本要求，即使化學廁所衛生環境惡劣也只能照去，政府卻要平均半年時間才完成審批，需時太長，「你叫陳帆等23個月先解決屋企廁所問題，得唔得？落樓下公廁解決，唔係去屋企廁所23個月，得唔得？呢啲講法係不負責任。」

郭偉光又指出，以往尖沙咀碼頭等舊式巴士總站也配備洗手間，現時不少巴士總站，例如荃威花園、山頂泳池、筲箕灣總站等，在規劃時卻沒有預留要興建洗手間，或只設置一至兩個化學廁所，「以前政府做到，宜家政府做唔到，根本就係倒退，係好失敗嘅領導。」

化學廁所環境狹窄，衛生惡劣，巴士車長沒有選擇下也只能照去。(資料圖片)

工會：政府推搪地區人士反對

另外，陳帆在回覆中指出，當運輸署收到專營巴士公司申請時，會諮詢政府部門及地區意見，如有地區人士反對，運輸署須從中協調；如有需要，亦會聯同專營巴士公司擬訂修定方案再作諮詢。而運輸署在2017年成立包括政府各部門及專營巴士公司代表的工作小組，檢視巴士公司向運輸署申請設置站長室、員工休息室及化學廁所等個案進度，陳帆表示，運輸署會繼續與相關部門跟進及協調申請，以令設施盡早設置。

郭偉光則認為，政府將不建洗手間的理由推搪至地區人士上，「加裝洗手間嘅地方，又唔係居民住嘅地方」，認為加裝洗手間屬技術性問題，理應很快、很容易解決。