【基層冬至】住屋環境窄　基層難煮食　義廚教簡單食譜共渡寒冬

冬至象徵着新的開始。長輩常說「冬至大過年」，對普通人來說冬至應是滿桌放滿美味佳餚、全家團聚的節日，中國人也對冬至極之重視。 有組織於今個冬天請來廚師為一眾無家者「做冬」，請廚師即場教授他們簡易煮飯技巧，讓居住在環境欠佳的無家者都可以自行煮食，並由廚師烹調「九大簋」，與一眾無家者共渡冬至。

「九大簋」做冬 與無家者分享食譜學習簡單菜式

上星期二（11日），基督教關懷無家者協會與「有福共享」合作，找來幾位義務廚師，為一眾無家者或住板間房的長者烹調「九大簋」共渡冬至之餘，廚師同時教授無家者簡單烹調技巧，教導如何利用簡單炊具，就可以煮出簡單又富營養的食物。當中包括利用電飯煲做出肉餅飯、雞柳雜炊飯，以及其他燴飯等等菜式，讓他們在環境狹窄的地方也能維持營養飲食。

廚師教授一眾無家者如何利用簡單三具做出營養食譜。（受訪者提供相片）

居住環境狹窄難煮食

當日參加者約有三十人，他們大多數為板間房的住客，或是過去曾露宿，現時已上樓住公屋的長者。他們的居住地點各不同，不過都有長期病患。多年從事露宿者服務的基督教關懷無家者協會社工何偉圻指，他經常陪同無家者長者覆診，發現普遍長者都有糖尿病、營養不良、心臟病等等毛病。他又同時發現，大多數的無家者有不良的飲食習慣、或所選食物大都欠缺營養，如進食即食面等，未能均衡飲食。

利用電飯煲，即使在狹窄的環境亦能快捷煮食。（受訪者提供相片）

外食選擇不多、多沒營養

無家者飲食不均其實與居住環境息息相關。何偉圻發現，不少長者的露宿者、或是居住於板間房，甚至到成功輪候公屋，他們普遍都沒有煮食及有外食的習慣，對於一些沒有牙齒的長者，外食的選擇不多，大多沒有營養；而自行煮食的，都會受制於板間房環境狹窄，無法利用不同炊具煮食，食物亦因此有所限制。

何偉圻坦言，維持均衡飲食對於居住環境欠佳的人士來說有相當難度，若要住在板間房的人「炒菜」幾乎沒有可能，「不少長者因為住屋形態狹窄或簡陋，都習慣了以即食方法處理飲食，自行煮食的則大多數都只會隨意煮麵就一餐。若是住板間房的人，他們要與人共用廚具，煮食就變得更加困難。」