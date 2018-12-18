新巴拆員工專用洗手間　工會：迫車長輪「爆棚」公廁

當政府本月指新規劃巴士總站設置洗手間，各巴士工會爭取專用洗手間時，新巴卻「行回頭路」，近日將中環交易廣場巴士總站車長專用洗手間拆除。新巴發言人指經各工會蹉商後決定相關安排，並指大部分車長均使用附近公共洗手間。不過，新巴職工會理事長林錦標表明反對新巴做法，指相關公廁經常「爆滿」，計劃收集簽名向公司抗議，爭取保留洗手間。

車長專用洗手間位於中環交易廣場交通交匯處。（資料圖片）

車長專用洗手間本身共有三個廁間及六個尿兜，但現已圍封。（受訪者提供）

車長洗手間欠維修 新巴決定拆除

《香港01》接到消息指，新巴近日將中環交易廣場巴士總站車長專用洗手間拆除，令車長需到更遠的公共洗手間排隊，無視車長需要。消息人士指，該洗手間由來已久，早年中華巴士在中環交易廣場巴士總站閣樓位置設置車長休息室及飯堂，內有洗手間，後來中巴被政府收回專營權並重新招標，該休息室交由新巴接手管理。

新巴：曾與各工會磋商

新巴發言人證實事件，並解釋交易廣場巴士總站的新巴車長休息室內的洗手間，因出現嚴重滲漏，需重大維修，鑑於大部分車長均使用設於休息室下層的公共洗手間，公司上月經與各工會磋商後，決定將洗手間改為茶水間，以騰出更多空間供車長休息，而維修後的車長休息室將設有睡牀、休息椅、餐桌、座椅、雪櫃、微波爐及蒸餾水機等設施。

本月原有尿兜已被拆除。（受訪者提供）

新巴職工會理事長林錦標補充，相關休息室的洗手間內約有3格座廁及兩格尿兜，供60、70位新巴車長使用，但巴士公司鮮有打理保養，近年出現漏水等問題，更不時有外來人使用。今年11月，他們在工會跟公司的例行會議，要求公司維修，但公司表示洗手間業權不清，未知應由商場管理處或公司負責維修喉管，加上站內有公共廁所，因而決定拆除洗手間，並改裝成茶水間，洗手間亦於本月被拆除。

車長專用洗手間在車長休息室內。（受訪者提供）

排隊上公廁削休息時間

不過，林錦標反對清拆該洗手間，認為新巴休息室下層雖設有公廁，但該巴士總站人流量極多，單計不同公司的巴士車長每日200多人，相關公廁經常「爆滿」，不時需排隊輪候，若拆卸專用車長洗手間，令車長要「輪公廁」，變相削減他們每班車之間休息時間，「每轉車都要滾水淥腳去廁所，排得隊來又過鐘，之後推遲開車，班次又唔准，又會收到投訴。」

林錦標認為，公司有人道責任設立洗手間等設施，以便利員工，又估計公司為節省成本才將洗手間改裝成茶水間，「好刻薄，好多伙記要用，去廁所都要嗱嗱聲，但始終由公司出錢，你都無佢符。」工會計劃收集簽名向公司抗議，爭取保留及改善洗手間環境，「得唔得都唔知㗎，但要畀啲壓力公司，等佢唔好大條道理。」