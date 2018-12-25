【老悈悈？硬弸弸？】粵語博大精深　呢幾組詞彙你識幾多個？

粵語博大精深，很多特別的詞彙只有粵語方能表達，甚至繪影繪聲。近來有網民說起多組粵語詞彙，例如「滑捋捋」、「硬弸弸」和「肥揗揗」，引來不少人討論，讚嘆粵語之奧妙，更有人指原來這類常說的粵語詞彙，並非「有聲無字」，全部都能寫出來。有語言學者則認為，粵語非常獨特，其奧妙不單在擬聲詞中可以看見，更在句末助詞中凸顯出來。

粵語中有不少詞彙做到繪影繪聲，能將現實看見的事物精準絕妙地描繪出來，近來有網民討論到一些常說但又少寫的粵語詞彙。

例子：

「硬弸弸」，弸，正讀pang4（朋），俗讀bang1（崩），以形容物件堅硬至僵，也可用以形容人緊張僵硬。

「老悈悈」，悈，正讀gaai3（界），俗讀ngat6（兀），指人年老或行動緩慢，重言「悈悈」則形容非常老。

「眼瞏瞏」，瞏，正讀king4（鯨）（讀鯨king4），指人目瞪口呆，形容人感到驚訝而雙目瞪大。

「毛鬙鬙」，鬙，正讀zang1（曾），俗讀sang4，說人或物多毛而又長又密。

「臭肨肨」，肨，《廣韻》讀音pong3（謗），俗讀bang1（崩），形容臭氣衝天。

「香馩馩」，馩，《廣韻》讀音fan4（墳），俗讀pan3（噴），形容馩馧香氣。

「脹畐畐」，畐，《廣韻》讀音fuk6（伏），俗讀buk1（卜），形容脹得滿滿。

「空豂豂」，豂，正讀liu4（療），形容空空如也，如空谷。

「山旮旯」，旮，正讀go1（哥），俗讀kaa1（卡）；旯，正讀lo1（囉），俗讀laa1（啦），形容地方偏僻，也是我們常寫的「山卡啦」。



(粵語讀音由嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士提供)

粵語雖為大部份港人的母語，但一些常用詞彙，也未必是人人認識。（鄭子峰攝／資料圖片）

我們有很多常說的粵語詞彙，都較少寫出來，亦有很多人不知其正字寫法，原來不少詞彙也未必有特定寫法。香港理工大學中國語文教學中心副總監鄭紹基向《香港01》表示，以前的文言文以至現在的北方話，好多讀音都是在「字」出現之前已經有，例如是巴士站的「站」字，是先有其意再有字，該字是蒙古話，故在元朝之後才出現和應用；而粵語相對上較少這一種發展，較少其他語言融入，令一些粵語有時候沒有一個特定的寫法，例如是滑捋捋，好多時寫法也是約定俗成，亦有「虢礫緙嘞」（gwik1 lik1 kaak1 laak1）等精妙之詞，其寫法不一定有很遠的典故。

現有不少人會學習和鑽研粵語，了解語言背後的文化和意義。（鄭子峰攝／資料圖片）

時至今日，粵語仍能保存獨特性，甚至較很多地方的語言都更豐富奧妙。鄭紹基解釋，如今的普通話或書面語是經過標準化，原本北京話也有不少口語，但普通話則刪去不少「太過地方色彩」的字，剩下大家都明白的字；不過粵語則是強勢語言，沒有標準化，故有很強的地方特色，有一些模態詞，即模仿形態的詞彙，以及句末助詞中能凸顯出粵語的特色。他舉例說，「兩點鐘個囉噃」，由原先「兩點鐘嘅囉噃」語音同化而成，而「嘅囉噃」三字各有不同意思，但連在一起使用則有不同的功用；若果不用句末助詞，即「兩點鐘」，意思又會完全不同，這亦是粵語精妙之處；然而北方話的句末助詞就好少，經常用上「了」和「罷了」等詞。