【HMV清盤】市民有無平碟執？　律師：料批量拍賣

HMV數碼中國昨日公布，旗下HMV零售自願清盤。早前HMV公布已委任臨時清盤人。律師梁永鏗表示，臨時清盤人先了解有沒人洽談收購，若沒有「白武士」則可能進入變賣資產程序。就HMV零售現存有耳機、唱碟、黑膠碟及吉他等多種貨品，梁永鏗預料，若變賣資產，清盤人委託拍賣行，批量公開拍賣相關產品，未必會逐一散賣，但不排除有投資者購入一大批貨品後，再拆散向市民出售。

HMV清盤若變賣資產，料會以批量拍賣，未必供市民逐一購買。(資料圖片/梁鵬威攝)

早前報導，HMV零售臨時清盤人黃新強正尋求「白武士」注資，但屬非常初步階段，而目前貨品成本價合共900萬元，包括耳機、唱碟、黑膠碟及吉他等，正和律師討論向法院申請法令變賣貨品。

執業律師梁永鏗表示，若清盤人變賣貨品，會委託拍賣行商討最切合方案，一般會一次或多次批量公開拍賣，料每批貨品數量逾千，但不會散賣，「除非是個別極高價值的單品」。若市民想單買數件唱碟，可能夢想落空。不過，梁永鏗說，不排除有投資者拍下批量貨品，再向市民散賣「執笠貨」。屆時，市民可以看看有沒有「平碟執」。

梁續指，所得資金將按法定次序，先支付律師、拍賣行等專業費用，期後支付職員薪金，剩下的則按比例分發予不同債權人，整個清盤期料半年至一年。

HMV零售臨時清盤人黃新強早前指，現剩貨品成本價合共900萬元，包括耳機、唱碟、黑膠碟及吉他等。(資料圖片/梁鵬威攝)