馬灣太陽館穹頂風災後損毁逾年未修復　街坊：風都打過幾次

馬灣太陽館內的太陽望遠鏡，可以觀察太陽表面活動，是東南亞其中一支最大的同類型望遠鏡。自去年8月颱風天鴿吹襲後，太陽館的半圓穹頂受損被移走，至今仍未換上新頂蓋。最近有跟進此事的區議員接獲通知，指新穹頂預計可於明年初完成安裝。

去年被颱風「天鴿」吹襲致穹頂損毀的太陽館，位於馬灣挪亞方舟園區之內。太陽館是用於觀察太陽表面活動的專用建築物，館內以天文科學為主題，設有展品及3D電影等設施，另設有住宿作渡假營。館內直徑350毫米的真空望遠鏡，是東南亞其中一座最大的民用太陽望遠鏡，可觀察太陽表面的活動。而損毁了的穹頂，就是用來保護這座望遠鏡。

「太陽館是區內的重要設施，對小朋友有教育意義，很多居民都希望穹頂能盡快重建。」當區區議員譚凱邦笑言，有街坊開玩笑說颱風都已經打了好幾次，屋頂還未整好。譚指，自「天鴿」以來他已跟進穹頂維修進展，認為修復時間太長，而負責維修的管理處一直以需要尋找適當的材料及技術進行維修為由，未有替換新穹頂。至近日譚終於收到回覆，指新穹頂有望於明年初完成替換。

太陽館代表指，館內的半圓天幕因去年「天鴿」吹襲而損毀後，由馬灣公園方面負責維修，並獲通知已於2017年底向澳洲供應商完成採購。館方指，穹頂的用途是用作保護太陽望遠鏡，望遠鏡本身在風災中並未受損，過去一年如常提供服務，市民仍可透過望遠鏡學習天文知識。新的穹頂將採用全新的設計及更堅固的物料，以加強天幕承受強風的能力。由於設計、組裝及測試需時，現正進行微調測試，預計明年第一季可抵港安裝。