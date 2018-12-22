每年聖誕親筆回信約萬封　港版「聖誕老人」：希望香港人重拾童真

在九龍灣中央郵政總局一隅，四位「聖誕老人」正埋首閱讀信件——「我希望能收到車車」、「聖誕老人你的父母長甚麼樣子的？」、「我只想要一張聖誕卡」。每年臨近聖誕，郵政署均會邀請市民寫信給聖誕老人，而寄件者亦會收到「聖誕老人」的親筆寫的聖誕卡。這個聖誕老人回信服務，至今已有三十年。究竟躲在聖誕卡背後的「聖誕老人」，是甚麼樣子的呢？

四位「聖誕老人」本是郵政署現職及退休職員，他們希望趕及於聖誕節前夕回覆來信。（柯詠敏攝）

今年郵政署共派出了十位「聖誕老人」回信。這些「聖誕老人」當中，有現任職員，也有退休人員，他們早於11月下旬便開始輪流回信，希望於聖誕節（12月25日）前夕能盡量全數寄回予市民。

陳偉雄看見歪歪斜斜的「麥兜」字體，笑說讀起來也讓他重拾童真。（柯詠敏攝）

陳偉雄於郵政署工作了三十餘年，現時已退休，因為參與署方舉辦的義工組織「郵心會」而成為了「聖誕老人」。（柯詠敏攝） 60歲的陳偉雄是位退休郵務員，去年開始參與郵政署的義工組織「郵心會」，其中一項義工服務是回覆市民寄給聖誕老人的信件。他拿起一封歪歪斜斜的「麥兜」字體聖誕卡：「聖誕老人你好，你的禮物從哪裡來的呢？我想要比卡超公仔，弟弟想要一架車。」

小孩許願 大人訴心事

他說每年收到約一萬封信件，有接近99% 是小朋友來信，希望聖誕老人能達成他們的願望，例如收到不同種類的玩具。「我們只能字面上實現他們的願望，例如祝他『夢想成真』。」翻開「聖誕老人」準備的聖誕卡，卡上只簡單回覆「Merry Christmas」（聖誕快樂），或是寫上「加油」等打氣字句。陳偉雄說回覆內容主要根據寄件人的要求而定，有些畫功較好的同事則會在聖誕卡上畫卡通人物、車子或船等，從視覺上滿足小孩的聖誕願望。

陳偉雄說有些畫功較好的「聖誕老人」會畫上不同卡通公仔，算是滿足小孩的願望。（柯詠敏攝）

小朋友的有趣提問及願望，不時令陳偉雄回心微笑，但大人的心聲則教他印象深刻。陳偉雄憶起有位在外國修讀醫科的學生來信，對方指自己來自單親家庭，全家人依仗他將來會成為醫生，能減輕家人的經濟壓力。「他寫滿足足兩頁A4紙，話讀書好大壓力，擔心不合格，加上人在異地找不到人傾訴，於是寫信來。」

大人當然明白，聖誕老人只是虛構人物，但仍然來信分享故事，陳偉雄認為這刻的角色已變成聆聽者。「我沒有提供甚麼意見，但希望對方收到回信，就有返力量繼續行，因為他知道有人聽到他的心事。」

母親代寄 望孩子保持童心

同樣擔任「聖誕老人」的黃海燕是現職郵務員，每當她完成手上的工作，便會前來參與回信活動。不少媽媽代剛出生的孩子寫信，她也是其中之一。黃海燕的兒子現在只有18個月大，連同今年已有兩封「聖誕老人」的回信，她希望留待下一年，待兒子懂得少許單字的時候，跟他一同拆信。「長大後的世界太殘酷，現在小朋友很早熟，不相信聖誕老人，我希望兒子的童真能保持長久一點，亦望香港人能夠重拾童心。」黃海燕說。

黃海燕已育有一子，她曾代兒子寫信給聖誕老人，希望待兒子長大後一同拆開信件。（柯詠敏攝）

黃海燕說，不少媽媽的來信讓她感受至深：「我的兒子有自閉症，希望聖誕老人能令他對這個世界多點好奇心，不要停留在自己世界中。」黃海燕雖然不大了解照顧自閉症兒子的困苦，但也明白作為母親藉著寄信給聖誕老人，希望為小孩子帶來祝福。

只要在截郵日前（12月20日）寄信給聖誕老人，市民便可以在聖誕節前夕收到回信。（柯詠敏攝）

聖誕卡曾塞滿郵局

科技發達，大家可以透過whatsapp發圖祝賀聖誕，今日聖誕卡已成舊物，但陳偉雄憶起10多年前，每逢踏入12月，分發郵件的部門便擠得水洩不通。「當時人們還喜歡寄聖誕卡，一車車聖誕卡、禮物排成一條長長的隊，塞到行不到人。現在？真是冷清了許多。」

郵政署公共關係經理聶麗嫦稱，聖誕老人回信服務至今已有三十年，每年大約11月中旬已收到市民來信，數量約有一萬封。除了本地，他們還收到來自台灣、俄羅斯的信件。市民只要在截郵日期前（12月20日）寄出，並繳付足夠郵費，便能於聖誕節前夕收到回信。