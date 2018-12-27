【黃大仙泳友福音】摩士公園游泳池明年起大翻新　終於有暖水池！

不少老人家喜歡晨泳，鍛鍊身體之餘，亦可和泳友聯誼一番。但對習慣去摩士公園泳池的黃大仙街坊來說，一到冬天，這種活動就要被迫終止，因為這裡並沒有暖水池。改建摩士泳池說了差不多十年，最近終於傳來好消息，有指若相關撥款獲得通過，泳池將於明年開始重建，增加暖水池，最快將於2022年完工。

當區區議員簡志豪向《香港01》解釋：「呢個泳池因為近地鐵站，所以使用率好高，好受街坊歡迎！但礙於無暖水池，每年一到冬天就要關閉，其實根本得半年時間開放，所以咁多年我哋都爭取要加呢樣服務。」他續指，一眾議員希望署方可以盡量縮短重建期，把封池的時間減至最短，減少對市民的影響，相關的完整設計圖，會在1月區議會的地區設施管理委員會會議上公開。

摩士公園泳池將於明年大變身，增設暖水池。（立法會文件）

根據立法會文件資料顯示，摩士公園將進行大改造，康文署將於原址建造一個設有熱水系統的新副池，以及一個全新的戶外兒童戲水池。另外，泳池的外觀亦會大變身，康文署計劃在副池設置一個永久上蓋和可開合的邊牆或側門，加上相關的配套設施，形成一個密封空間，冬天可圍封暖氣，夏天又可保持空氣流通。

有關工程有望在2022年完成，屆時市民將可以使用暖水池服務。（立法會文件）

據悉，黃大仙區現有約42萬多人口，而區內設兩個公眾泳池，除摩士公園泳池外，還有斧山道游泳池。為進一步完善社區設施，康文署計劃在摩士公園泳池新設室內暖水泳池，整個工程費用預算5億7650萬元。