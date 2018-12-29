【社區藝術．一】100街坊拼貼彩色布膠帶　天水圍不止灰與藍

一卷卷布膠帶，除用作封箱，更可為社區帶來色彩。一間天水圍社福機構招募逾百名街坊，計劃今日在本地藝術家指導下，以不同顏色布膠帶，將天水圍公園兒童遊樂場「大變身」。主辦的香港基督教女青年會，其「天拉吧-天水圍故事館」館長陳憬樟說，天水圍不單單是灰與藍，公園不止安坐，只要肯嘗試，藝術亦可融入社區，於街頭各處展現姿彩。

只要用不同顏色的布膠紙拼拼貼貼，變出幾何圖案，亦可體現美學。（受訪者提供）

「撕開布膠帶，逐一貼在每塊灰色地磚上，先用黃色，再在上面貼上紅色，最後到藍色，重疊拼貼成幾何圖案。近看未必看得出效果，但當每一塊地磚都貼上圖案後，退後一看，就會看到有多漂亮。」在本地藝術家楊秀卓眼中，地磚可以是畫布，布膠帶可以當畫筆，每一位居民都可以是畫家，美化自己的家。

本地藝術家楊秀卓說，這社區藝術活動，有別於工作室個人創作，着重街坊參與，增加大家對社區的歸屬感。（受訪者提供）

今日下午逾100名主要來自天水圍或元朗街坊，攜着子女親友，分成兩批，要在天水圍公園兒童遊樂場的環形觀眾看台「大貼特貼」。60多歲的楊秀卓擅長以布膠帶創作。他說，布膠帶操作容易，不論3歲至80歲用起上來都亳無難度。藝術創作在乎美學概念，而不是工具地方。

天水圍公園的兒童遊樂場，四周鋪上石磚，灰灰沉沉，不過本月29日，便會大變身。（受訪者提供）

過去楊秀卓在工作室創作，享受獨樂，「透過藝術品，表達自己意念，思想跟感情」；近年他關心社區藝術發展，地區創作空間，追求的是與眾同樂，「大家一起去完成，每個人都有參與感」，共享藝術，在生活圈尋求那份真、善、美。

活動在天水圍公園舉行，主辦機構說，想活用公共空間，公園不只是用來坐一坐，也可作為體現社區藝術場地。（受訪者提供）

「當居民有份美化自己的社區，建立對這地方的關係。」楊秀卓說，當居民認為這地方美，便會自動愛護這地方，很多社會問題都會迎刃而解。布膠帶仿似成為建立居民跟社區之間的紅線頭。

「天拉吧-天水圍故事館」館長陳憬樟說，希望透過社區藝術活動去建立居民對社區的歸屬感。（ 受訪者提供／Bertha Wang攝）

「別人設置的是酒店，自己布置是客廳。」「天拉吧-天水圍故事館」館長陳憬樟統籌這次「天水圍藝術實驗室3」活動。他說，自2014年起其機構已推行這類社區藝術，今次以場地來說是最大型一次。

他說，很多區內的公共空間都可用來實踐社區藝術，公園用途不限於休息安坐，希望活動可以讓居民了解這社區活動的可能性。他笑言，最初自己也沒想過真的可以在康文署兒童遊樂場貼貼拼拼，試一試，原來政府可以「say yes」，促成這美事。