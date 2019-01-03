【健身中心】「幫幫手」填問卷變簽合約　男子稱被迫簽單繳六萬元

健身中心以不良手法銷售的陷阱屢見不鮮，除了威逼拍片聲明自願簽約，近日又傳出有疑似健身教練在街上以「幫手填問卷」的手法，招攬及欺騙受害人簽署健身課程合約！30來歲的超市理貨員馮先生指，上月在旺角街頭一時好心，因對方一句「幫幫手，就收工」，跟隨對方上了健身中心填問卷，未料填畢資料後，他即被告知已簽下6萬多元的健身課程合約，即使報警後仍拒絕取消或退款。立法會議員批評，該公司屢有以不良手法銷售的懷疑個案，認為現時消委會的功能不足，最多只能點名批評，長遠而言政府必須加快設立「冷靜期」，才可有效改善情況。

針對健身中心銷售手法的投訴愈見增多，近日更有人疑似以填問卷為名， 利用「打工仔」的同情心欺騙他們幫忙填寫調查問卷，實則是簽署合約購買健身課程，令人防不勝防！馮先生表示，上月中行經旺角信和中心附近時，遭到一名身型健碩的男子攔截兜搭，「當時佢叫我幫下手，好簡單填份問卷，填完佢就收得工，聽到佢話『收工』，我自己都係打工，都想幫下佢。」馮指，當時出於一片好心，雖然「全日冇食過嘢」，仍跟隨該名男子到位於旺角新城內的健身中心，希望盡快填完問卷便離去。

30來歲的超市理貨員馮先生指，上月在旺角街頭因對方一句「幫幫手，就收工」，跟對方上了健身中心填問卷，未料簽下6萬多元的合約。(呂諾君攝)

問卷變合約 事主：我有不斷拒絕

「上到去有另一個職員嚟招呼我，坐低後就畀份嘢我，話：『呢份係問卷嚟，你填晒啲個人資料同埋簽名先啦。』我填完呢啲之後，都未睇清楚份嘢係乜，佢就即刻攞走，再用張紙鋪上面冚到實一實。」馮先生指，當時職員不斷推銷健身課程，期間他一直表示拒絕參加。他亦曾向職員表示自己患有心包膜積水問題，醫生不建議他胡亂做劇烈運動，但職員反指「做多啲運動先好」。後來他更聽到職員致電公司，指馮「好有興趣簽單」，要「幫」他爭取優惠價，「我第一時間話，咩簽合約呀，你話係做問卷咋喎。點知佢嚇返我轉頭，話：『你頭先簽嗰份係合約嚟啦！』」

馮表示，當時他十分恐慌，加上因飢餓而開始體力不支，整個過程中雖然是一對一推銷，但不時有6、7名教練經過和張望，加上場內無間斷地播着大聲、嘈雜的音樂，令他只想盡快離開，所以以信用卡繳付了「合約」上寫明$48816共24個月的健身服務計劃費用，以及$15600的教練費用(即全單共$64416)。馮以為在事後致電信用卡中心可以取消此單，但不獲接納。翌日他和友人再次到健身中心，據馮先生形容，中心內本來空無一人，但當聽到要求退款，突然就有7、8名「大隻佬」出現，強硬表示不會退款。

馮先生在事後向消委會投訴，該會亦獲得健身中心的回覆。信中可見，該中心解釋指，職員多次進出是因為廁所在後樓梯間，而職員亦不會以身試法「強留」 或「威嚇」客人。(受訪者提供)

家中支柱 六萬元非小數目 議員：消委會角色需要加強

「講真6萬幾蚊對我嚟講真係好貴，月入萬零多少少，真係唔食唔瞓唔去用，都要至少半年先有呢筆錢。」於超市任職理貨員的馮先生，月入約一萬多元，家中有年老父母及患腦退化症的婆婆需要供養，而母親曾患癌，現時雖已痊癒，但每月的療養藥費仍動輒需要二千多元，形容六萬元對他來說是個「大數目」，「返工時間又夾唔到，又住得遠(藍田)，我又點會咁無聊用咁多錢去旺角參加健身？」馮至今已先後向警方、海關及消委會求助，希望可以拿回相關款項及舉報涉事人士的不良銷售手法，惟至今仍未有進展。

月入約一萬多元的馮先生指，六萬元對他來說是個「大數目」。(呂諾君攝)

早前（12月19日）海關於旺角拘捕四名健身中心男職員，他們涉嫌使用具威嚇性營業行為銷售健身服務及違反《商品說明條例》被拘捕。(資料圖片)

一直協助跟進事件的立法會議員梁耀忠指，關於健身中心的投訴近年有增加趨勢，而今次事件如果屬實，當中涉及欺騙的手法比過去的個案更為嚴重。他又指，該公司已非首次出現以不良手法銷售的個案，早前亦曾有店舖負責人及銷售人員因此被捕。梁指出，一般而言，在關於健身中心銷售手法的個案中，事主都是被不斷疲勞轟炸、在不情願的情況下簽單，而情況往往是難以即時阻止，因此必須設立冷靜期，「啲職員通常都係幾個人一齊包圍威嚇，而事主往往好難Say No，但如果有方法畀佢哋返屋企諗清楚再決定取消，問題就可以解決。」



梁續指，消委會雖已成立多年，但實際權力不多，猶如「無牙老虎」，政府有必要檢討其真正運作，「除咗幫消費者調解糾紛，可以做嘅最多就只有『開名』(公佈不法公司的名字)，訴訟權、調查權往往都要依靠其他部門，好多時都唔係實實在在幫到市民。」此外，他認為警方亦不應以「證據不足」為拒絕調查的理由，反應主動「放蛇」搜集證據，以保護廣大消費者。

一直協助跟進事件的立法會議員梁耀忠指，政府必須設立冷靜期，亦需加強消委會的實際權力。(資料圖片)

消委會健身中心投訴 數字較去年同期多一倍



就以上事件，消委會發言人指不會就個別個案作出評論，但截至2018年11月該會共接獲942宗有關健身中心的投訴，較去年同期的499宗多出433宗。

警方發言人證實，分別於12月15日及21日接獲一名31歲姓馮男子報案，指他於11月14日途經旺角彌敦道602號對開期間，被一名男子要求填寫問卷，報案人隨該男子前往上址一健身中心，中心職員向報案人推介健身計劃，報案人簽署價值共約6萬5千元的健身合約。發言人續指，因案件涉及有關健身中心職員行使不良銷售手法，已將案件轉介相關部門跟進。

根據消委會的數字，截至2018年11月該會共接獲942宗有關健身中心的投訴，較去年同期的499宗多出433宗。(資料圖片)

海關發言人則指，根據《商品說明條例》（《條例》），商戶有責任以明確、不難以理解及適時的方式就產品向消費者提供準確、真實和相關的資料，讓消費者作出有根據的交易決定。如商戶未能就產品向消費者提供充分的重要資料，足以讓消費者作出有根據的交易決定，有關商戶可能會觸犯誤導性遺漏的罪行。此外，任何商戶使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇及行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，即觸犯《條例》中具威嚇性的營業行為的罪行，違反《條例》屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。發言人繽指，由於每一宗個案的情況皆有其獨特性，海關在處理懷疑涉及違反《條例》的個案時，需要考慮個別事件的實際情況及相關證據，才能判斷個案是否有抵觸《條例》，不能一概而論，而截至去年12月21日)經整合所接獲有關健身及瑜伽中心服務的投訴後，共開立12宗調查個案。調查仍在進行中。

《香港01》記者亦有就事件以電郵方式向涉事的健身中心查詢，惟至截稿前未有回覆。