【懷念梅姐】以7800個兩毫子作畫　本地Artist「畫」出梅艷芳畫像

「斜陽無限，無奈只一息間燦爛。隨雲霞漸散，逝去的光彩不復還。」一代巨星梅艷芳在十五年前逝世，在告別的演唱會上，她用上《夕陽之歌》作最後總結。 「呢句歌詞係講緊佢自己。」在25歲本地藝術工作者梁洛熙眼中，梅艷芳是一個享受過程、非追求結果的人，一生高低跌宕，精神雖長存，但光彩其實早已消逝。 過程比結果重要，這種想法為他帶來了創作靈感。他花上六星期時間，用7800個兩毫硬幣砌成一幅「畫」，並在梅艷芳12月30日死忌前兩日公開。這幅畫本是一片金色硬幣，但只要「略加處理」，便會逐漸浮現出梅艷芳的畫像，「呢一剎那轉變過程先係最精彩。」 (圖片由受訪者提供)

梁洛熙收集了25,000個兩毫硬幣，今次創作用了當中7800個作畫。

7800個兩毫子畫畫



在電子貨幣通行的年代，硬幣如同「雞肋」，一毫、兩毫、五毫用途更窄，有人說毫子硬幣「跌落地都冇人執」。但梁洛熙偏用這「雞肋」來創作，還一用就用上7,800個兩毫硬幣。在他眼中，兩毫硬幣因時代進步而被遺棄、卻富有香港特色的素材——英殖時代設計及發行、鋸齒形狀罕見特別，「毫子都有好多故事可以講。」

73公斤的兩毫硬幣，重得連行李篋都爛掉。

不過，要收集幾千個毫子，絶不是易事。剛開始時，他到各間銀行分行排隊「唱錢」，但每間分行的兩毫硬幣數量也不多；後來他得到在銀行工作的朋友幫忙，成功收集共5袋、總值5,000元的兩毫硬幣。「總共有25,000個，總重量加埋有70幾公斤，我拎咗個篋去唱錢，拉出銀行唔夠五分鐘，個篋已經爛咗。」

梁洛熙以往也曾製作「毫子畫」，但會事先將硬幣處理，分類成黑色及金色，再拼湊成不同圖案。今次他嘗試先密鋪所有金色硬幣，再將硬幣變色。他說製作過程困難，「砌嘅時候全部係金色毫子，望唔到幅畫係點，好似用透明嘅筆畫畫咁，睇唔到畫咗咩。」

變色金幣呈現梅艷芳一生



最終他在高2.2米、寬1.2米的畫框內，用上7,800個金色硬幣作畫。左看右看，只見一片金，看不出有何含義，原來內裡暗藏玄機。



當全部硬幣噴上不同份量的化學藥水後，會逐漸生鏽，由金色變為黑色。經「特別處理」的硬幣則保持金色，產生深淺陰影效果，逐漸浮現出梅艷芳的畫像。變色過程需時30秒至4分鐘，梁洛熙興奮地說，轉變過程才是作品最精彩、最特別的部分，「由唔知咩嚟，變咗個梅艷芳出嚟。」



「逝去的光彩不復還」這句歌詞出自梅艷芳的《夕陽之歌》，梁洛熙說，希望以硬幣變色的手法，呈現梅艷芳高低跌宕的一生變化。當一幅金碧輝煌的畫作，噴上一層藥水後，影像便會呈現，並永遠定格，不會因為時間而改變。作品是想表達梅艷芳即使離開了，也仍長留在人們心中嗎？他不認同，「佢嘅精神係長存，但光彩過去咗，就係過去咗，好難變返做過去一樣嘅嘢。」

梁洛熙只有25歲，但對舊事舊物有份執著。

欣賞梅艷芳不為名利精神



梁洛熙今年25歲，梅艷芳離世時，他只有10歲。雖然稱不上是梅艷芳的歌迷，但至今仍有聽梅艷芳的歌。約在半年前，他偶然在電台聽到《夕陽之歌》，歌詞打動了他，決定作為下一幅作品的創作藍本，首次嘗試將硬幣「變色」。



他欣賞和尊重梅艷芳的精神，認為她是香港的標誌性形象。「梅艷芳係為咗表演而表演，而唔係為咗名利去表演，係用心娛樂、表演畀觀眾聽，係80年代嘅歌手先有嘅態度。係服務觀眾，唔係為咗出名、要紅去做呢件事。」

對梁洛熙而言，作品重點不是最終呈現的圖像，而是變化的過程。

對舊事的執著



梁洛熙三年前開始全職投入藝術創作，過往曾經用白蘭花樹的樹葉及繁體字，創作有關香港主題的作品。是次創作與過往一脈相承，因為這位年輕人始終相信——舊的事物即使被時代淘汰，被新事物取代，卻非失去作用，依然有它的存在價值。

