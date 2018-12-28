【多圖．本土藝術家】以硬幣拼出梅艷芳　樹葉砌出天壇大佛　　　

本地年輕藝術工作者、25歲的梁洛熙，對香港舊事舊物有份執著。在他過往三年作品中，幾乎全部以香港為主題，連作品的素材也跟香港相關，例如白蘭樹樹葉、繁體字、兩毫硬幣等。 這份執著是有感香港社會近年轉變得太快，梁洛熙表示，希望透過作品提醒香港人重新審視一些已被淘汰的事物上，「舊嘅嘢雖然被人代替咗，依然有佢嘅價值。」 （圖片由受訪者提供）

白蘭花樹、繁體字、兩毫硬幣

梁洛熙三年前在香港大學專業進修學院室內設計學系畢業後，全職投入藝術創作。最新的作品是以7,800個「變色」的兩毫硬幣砌出梅艷芳圖像，但其實更早之前，他也曾用上大量的兩毫硬幣砌出賽馬、匯豐獅子像、皇后碼頭等巨型圖像。

【懷念梅姐】以7800個兩毫子作畫 本地Artist「畫」出梅艷芳畫像

回顧他以往的作品，幾乎全部主題均圍繞香港，連作品的素材也與香港有關。例如，他曾經特意到大埔一間農莊，收集香港常見植物白蘭花的樹葉。綠葉經反覆日照，會變成白色，他將深淺度不同的樹葉砌出香港的景貌，如尖沙咀鐘樓、帆船、天壇大佛、啟德舊機場等等。他以樹葉比喻發展，概嘆在香港現今社會，常因基建發展，犧牲了森林或郊野空間。

他亦觀察到香港與內地愈來愈接軌，香港愈來愈多簡體字，決定以繁體字「畫畫」。他用上兩支筆芯粗幼不一的筆，寫上15,625個繁體字，簡介粵劇的文化及劇目內容，因筆芯有不同，呈現出陰影深淺效果，字海中最終浮現出小生和花旦的面貌。他也曾經寫上22,000字，描述李小龍的生平、電影作品及哲學金句，「畫」出了李小龍的經典動作。

已消逝的人事物

不論白蘭花樹的樹葉、繁體字及兩毫硬幣，或者作品呈現的圖像，均有強烈的香港特徵。在25歲的梁洛熙眼中，這些事物因為時代進步被淘汰、被取代、被遺棄，卻非完全失去作用，「舊嘅嘢雖然被人代替咗，依然有佢嘅價值。」

對舊事舊物有份執着，他說與年紀無關，只是對香港有深厚感情，有感社會近年轉變得很快，「25歲，人生經歷得唔係好多，但呢十年已經變咗好多，變化好大，已經有好多嘢可以講。」

即使他對皇后碼頭、啟德舊機場等感情不多，亦決定加入創作中，是因為希望透過作品，令香港人重新審視一些不起眼、已被淘汰的事物，「因為呢啲事物畀到香港人好多回憶，令香港人反省。」

梁洛熙的最新作品是以7800個「變色」兩毫硬幣，砌出梅艷芳的畫像。

望港人反省

梁洛熙現在不時在個人社交平台及網上討論區分享自己的作品，屢獲好評，逐漸有更多人注意到這位年輕藝術工作者。他說，在網上分享只是為了讓更多香港人看到作品，他不奢望會改變到時代發展的結果，只為提醒人們注意「重要的小事」，在思想上有所改變。

下一步的創作靈感仍未出現，但他表示，日後仍舊保持創作初心，繼續以香港為創作主題，用舊事舊物作創作素材。「對我來講，我都係咁樣行落去，喺香港做藝術多人注意當然係好，但對我維生、搵食作用不大。」

詳看梁洛熙Facebook及Instagram專頁。