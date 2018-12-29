【電子支付】自助飲料機只收支付寶、微信、TNG　石塘咀街坊鬧爆

近年，自助洗衣在香港大行其道，幾乎每區都能發現自助洗衣店。傳統舊區石塘咀近月新開一間自助洗衣店，店內更放置一部自動售賣機為客人提供飲料，但機器只接受以電子形式包括支付寶、微信和TNG付費。有街坊表示，從來未見過有人使用該自動售賣機，更指電子支付並不方便，情願到附近茶餐廳消費。

洗衣店位於石塘咀嘉安街，開張近一個月。(陳浩然攝)

該自助洗衣店位於石塘咀嘉安街，據悉剛開業近一個月，不少街坊因其開張優惠而到場洗衣消費。該店面積約200呎，除設有洗衣機及乾衣機各五台外，場內並有電子儲物櫃及飲料自動售賣機等服務。該自動售賣機提供18款不同飲料，價格由3元的熱蒸餾水到12元的抹茶拿鐵不等，但收費方式只接受支付寶、微信支付及TNG支付三種，客人需掃描屏幕上的二維碼付款，是店內三項設施中，唯一一個設施不提供八達通收費。

自動售賣機目前只接受以電子方式付費。(陳浩然攝)

「我並沒有這些電子支付帳戶，要喝飲料情願到附近茶餐廳去。」郭先生不滿地說。郭先生是石塘咀街坊，他指近幾年區內新開業的自助洗衣店增加，自己會在冬季時，將較大較厚的衣物拿到自助洗衣店洗濯烘乾。他認為，店內設置的自動售賣機，對像他這種除八達通以外，沒有其他電子支付帳戶的人來說沒用處，而且該店開業近一個月，他從未見過有人使用該自動售賣機。

街坊郭先生稱，未見過有人使用該自動售賣機。(陳浩然攝)

有網民亦就事件在社交群組熱議，睇法更正反兩極。有網民認為該自動售賣機沒有八達通付費，與港人的消費習慣不符：「騎呢！擺係（喺）香港連八達通都無，擺明係做大陸人生意」、「只有奴才先會喜歡用」。但另一方面，亦有網民認為如果已有相關的電子支付帳戶不妨一試，但如果需要特地為此而安裝程式就感到抗拒。

《香港01》致電自動售賣機供應商了解，獲回覆指該款自動售賣機為新投入使用的機型，目前營運中的售賣機不足十台，公司亦有意增設八達通付款功能，但目前仍與八達通公司處於商議階段，未知能否落實。