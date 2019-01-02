【寒冬．未剪牌大褸當垃圾】港人大浪費　200件簇新衣物被棄街頭

近日寒風襲港，不少露宿者只能抱著單薄被氈，瑟縮街角而睡。但這邊廂卻有200件簇新衣物，被棄置工業區旁的空地，部分衣物更是全新兼未剪牌。

毛毛大褸新淨原好。（受訪者提供相片）

一向關注區內環保問題的大埔社區學堂日前在粉嶺馬會道與新運路交界的一處空地，發現一大批簇新的衣物被棄置。

學堂成員阿欣向《香港01》表示，該堆舊衣物及雜物中，有多達200件原好的衣物，包括全新冷衫、全新T-shirt、校服、初生嬰兒服等，部份甚至連價錢牌都未剪，當中包括一件厚厚的全新大褸，還有一大堆全新手機殼和未開封的玩具。

阿欣看著這堆物品十分感慨，「你試想世界不少地方，可能有好多人因為得到呢啲衫而滿足，但現在它們被棄置於此，最終係被送去垃圾站和堆填區。」阿欣說，發現棄置衣物的地點不算偏僻，位處馬會道與一條小路的出入口，而沿著該小路往內走，則設有汽車修理場及車場。

阿欣表示，在細心查看該些衣服及雜物，發現這些物品被棄置前，原來已經被好好分類。「入面有一袋袋分類好的衫，好似大家平日將衫放入舊衣回收箱的模式。」既然有關物品已經分類好，阿欣建議除了可以直接送給身邊有需要的人，亦可送到民間自發的「不是垃圾站」回收站，甚至利用社交平台送贈出去，而不是被棄於街頭。

大量新手機殼被掉棄。（受訪者提供相片）

阿欣亦希望大家反思甚麼是潮流，她指：「潮流無終點，不如把現有的衫多加配搭，免得買了唔喜歡又棄丟。為了減少垃圾污染地球，購物前應三思。」