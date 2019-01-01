【01社區幫你計】麥當勞10年包價飆三成七　人工有無加咁多？

麥當勞在2011年推出「超值套餐」和「超值選」優惠，當年巨無霸餐、魚柳飽餐和六件麥樂雞餐只售20元，而雙牛芝堡及麥香雞的單售價為8元。 然而通脹不止，麥當勞也年年掀起「加風」，現時超值套餐已由當年的20元升至25元，超值選單售包也由8元加至11元。然而麥當勞「超值套餐」和「超值選」的加價歷程中，卻發現港人收入中位數加幅，追不上「超值選」的加幅。

麥當勞於2011年推出多個優惠，其中有售價20元的「超值套餐」，包括了魚柳飽餐、六件麥樂雞餐和巨無霸餐，於上午11時至凌晨4時發售；以及全日供應8元的「超值選」麥香雞及雙牛芝堡。推出兩款優惠之後，餐選也偶有更改，例如在2013年6月，魚柳飽加入「超值選」行列，取代原本的雙牛芝堡；雙層芝士孖堡餐、脆辣雞腿飽餐，取代魚柳飽餐及巨無霸餐，成為超值套餐。

麥當勞超值套餐，是不少麥食客的心水之選。（資料圖片）

不過來到2019年，麥當勞食品售價已不如當年。今年1月2日凌晨4時起，麥當勞大部分食品將加價0.5或1元。其中超值早晨套餐、超值套餐、開心樂園餐均加1元，即原價24元的超值套餐，會加至25元；而超值選單售食品將繼續以11元發售。比起2011年，超值套餐售價已上升了25%，而超值選更上升37.5%。

麥當勞「25蚊餐」和「11蚊包」的10年加價時序：



2009年：魚柳飽餐餐價為24.8元，比現時的「超值」價更低。

2011年：巨無霸餐、魚柳飽餐及六件麥樂雞餐被列入為「超值套餐」，上午11時後售價20元；而雙牛芝堡、麥香雞、蘋果批、新地、細薯條、細汽水列入「超值選」，售價5至8元，並開始推出「8蚊包」。

2012年6月：原價20元的「超值套餐」加價至21元。

2013年6月：「超值選」單售包，由原價8元加至9元，同時魚柳飽加入「9蚊包」行列，取代原本的雙牛芝堡。而雙層芝士孖堡餐、脆辣雞腿飽餐，取代魚柳飽餐及巨無霸餐，成為21元「超值套餐」。

2015年：「9蚊包」變「10蚊包」，「超值套餐」由21元增至22元。

2016年初：「10蚊包」售價不變，但「超值選套餐」則由22元變23元。

2016年12月24日：「超值選」單售包由10元增至11元，「超值套餐」則由23元變24元。

2018年初：「24蚊餐」和「11蚊包」售價不變，其他單售食品加6毫，超值套餐加1.5元。

2019年：單售食品加5毫，超值套餐加1元，「11蚊包」不變，超值套餐由24元變25元。

現時麥當勞超值套餐和超值選單售漢堡包的售價，較2011年剛推出時分別增加25%和37.5%。

另一方面，香港人每月工資中位數，也自2011年起不斷錄得升幅，由11年第二季的12,800港元，升至2017年第二季的16,800港元，升幅達到31.25%。雖然這個升幅比起超值套餐的售價升幅（25%，與2011年比）為高，但卻追不上超值選單售漢堡的售價升幅（37.5%，與2011年比）。