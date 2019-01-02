【社區自救】回收舊輪椅免費借街坊　數百本旅遊書任睇

近年不少人提倡回收減廢，以舒緩堆填區飽和的壓力。大埔區議員任啟邦提倡社區共享，嘗試修理壞掉的輪椅，修畢後把輪椅借給街坊使用，無法修理的部份就當廢鐵回收，致力推行惜物減廢。

任啟邦對《香港01》表示，自兩三年前開始收集輪椅、拐杖等復康工具，至今已回收超過30部輪椅。「當時察覺到區內不少街坊因年老或受傷需要使用輪椅，但購買一部新輪椅動輒過千元，因此我們嘗試張貼海報收集輪椅，沒想到不少街坊願意捐出家中用不著的輪椅或其他復康工具，於是就誕生了共享輪椅這個計劃。」

完好的輪椅會放在議員辦事處門外，供街坊自助借用。（任啟邦Facebook專頁）

任啟邦又指，最初街坊借輪椅需要登記，後來不少人反映不夠便利，任啟邦就把輪椅放在議員辦事處門外，讓街坊自助領取。「有些人長期使用，有些人只用數天，街坊們十分自律，有需要時才借，用完就還回原處。」

任啟邦嘗試修理壞掉的輪椅，修理好的輪椅會借給街坊使用，無法修理的就當廢鐵回收。（任啟邦Facebook專頁）

至於一些壞掉的輪椅，任啟邦表示，曾試過問一些維修輪椅的社企，更換零件也需$200-$300，因此能維修的輪椅會盡量自行修理，殘破不堪的輪椅就寧願扔棄。

任啟邦表示，修理輪椅費用昂貴，因此太殘舊的輪椅寧願棄置。（任啟邦Facebook專頁）

除了回收輪椅之外，任啟邦一年前亦推行了回收旅遊書，街坊反應熱烈。「至今已收到數百本旅遊書，每逢長假期都有10多名街坊借用書籍，當中以台灣、日本、泰國的旅遊書籍最受歡迎。」為了資訊的準確性，回收的旅遊書都是近5年內出版的書籍。