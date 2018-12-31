【出入艱難】坐輪椅都要起身落樓梯！東欣苑聖十字徑欠無障礙通道

日前，有東區區議員就西灣河東欣苑聖十字徑的行人路面情況，提出增設無障礙通道，透過書面文件促請政府相關部門盡快解決問題。區議員認為政府的態度不積極，希望能夠加快處理加建計劃，令有需要人士受惠。

住在東欣苑的街坊陳先生跟《香港01》表示，由聖十字徑往東欣苑必須走樓梯才能到達屋苑。「我父親六十歲，都說要樓梯太斜走起來好辛苦，早應該加設斜坡，何況年紀更大的公公婆婆？東欣苑旁有個教堂，星期日不少上年紀的長者來做禮拜，有時見他們坐著輪椅來到梯級面前，要緩慢起身再一步步行落梯級，見到也覺得他們辛苦。」

位於筲箕灣的東欣苑，於1998-1999年開始入伙，距離至今已經有二十多年，居民的年齡隨之增長，殘疾人士的數目亦增加不少。根據東區區議文件，逢星期一至五每小時約 100-150 人，其中約 50 人為長者，但現時聖十字徑只有一條梯級通往東欣苑，沒設任何無障礙通道。

現時聖十字徑只有一條梯級通往東欣苑，沒有設任何無障礙通道。（陳浩然攝）

東區區議員何毅淦表示不單止東欣苑，現時整個東區都面臨行人設施未能滿足市民需求的問題，「其實不少社區問題都需要一步步來解決，例如將一些行人梯級變成斜坡、地鐵站出入口設置升降機等等，為出入不方便的市民解困。」他亦指出正因政府態度冷淡，才會提交區議會文件，希望能引起公眾及政府關注。

樓梯位於東欣苑旁，是居民出入必經之路。（陳浩然攝）

何毅淦指出政府現時推行的「人人暢道通行」計劃進行至第二期階段，希望在社區內增添無障礙通道，然而東欣苑聖十字徑並不包括其中。「其實整個計劃成效不大，因為所增設設施的地方都只限於政府土地（公共行人通道）；但市民使用道路又怎可能限於此？」他亦建議政府應該加大計劃的成本，令計劃得以繼續進行，而非逐期撥款規劃。