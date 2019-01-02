【記者直擊】保健公司氹長者日日聽講座　「好多賀年食品比你哋」

洗腦式講座的經營手法備受質疑，但卻看準了長者的心理，「聽完講座有禮物」。這類公司，近年在香港不斷擴張，為了解洗腦講座的經營手法，《香港01》記者親身到位於大埔、疑似用洗腦手法令長者購買其產品的保健產品公司，直擊「洗腦」過程。

《香港01》記者今早去到大埔翠和里麗和閣的「田園小鎮」宣傳分店，店舖佔有兩個舖位，但只開啟一半鐵閘，而落地玻璃櫥窗及大門，全部貼上綠色貼紙，從外難以看到內部情況，相當神秘。

店舖招牌冠以「Happy Shop」的日文名字，大門則寫有「Happy Shop」，亦即是「田園小鎮」的英文名稱，以及寫有「Healthy Food」（健康食品）及「Supplement Japan」（日本補充用品）等字眼，外面則放置多部手拉車，相信是參與講座的長者暫放。

「田園小鎮」大埔宣傳店（廖俊升攝）

「就嚟臨近農曆新年，如果唔係唔得閒嘅話，日日都準時出席好啲。因為龍仔買咗好多賀年食品比你哋，紅瓜子、黑瓜子、煎堆、角仔、中式糖果、開心果，你要明白賀年食品要過年前送比你先有意思，過年後已經送完啦。所以真係要幫下龍仔，攞晒啲賀年食品，所以最緊要日日都嚟，又可以聽下啲健康知識。」

記者行近店外，當時店內正傳出有人演講的聲音，從內容推斷，相信正進行講座，記者拍門查詢能否進入和參與講座，期間並未透露記者身分，惟店舖職員指講座需要入場券才可參加，而入場券已在一個月前的開張日派畢，故拒絕讓記者進入。

記者再問該名職員是否任何持票者都能進入，她則表示所有人都能進入，又解釋沒有年齡限制，連小朋友都可入，她更非常主動打開門，讓記者觀看店內環境，記者探視店內，粗略估計，當時約有數十名長者在場參與講座，當中更有一位小朋友在聽講座。

田園小鎮職員表示，講座無年齡限制，但有關講座的入場券一早已派畢，現時場內絕大部分參加者都是長者。（廖俊升攝）

雖然講座是閉門進行，但店舖的外牆和大門沒有隔音設備，故在外面也聽得十分清楚。記者當時在門外聽到，店內一位自稱為張先生的人，正在主持講座，期間他一直分享個人經歷，以及推銷田園小鎮的產品「酵素」，而旁邊則有一把女性聲音，不斷附和張先生。

散場之後，長者們帶著「小禮物」即食麵離開現場，職員則將送完禮物的空盒棄在路邊，期間一名男職員站在門外，不斷察看四周，而當所有聽眾離開後，職員再把大門關上。

職員把空盒隨處棄置。（廖俊升攝）

講座進行期間，一名叫天天的外傭在店外等候老僱主，她向記者透露，田園小鎮會讓長者聽講座，然後再邀請他們買「酵素」，「之前阿婆（老僱主）去開大埔另一分店聽，約個多月前轉來這裡。」天天續指，老僱主也曾購買「酵素」，但因為買了很多仍未服完，她又擔心老僱主再受引誘，故提醒老僱主只可聽講座不消費，「有啲叻嘅老人家，就唔會買㗎啦，我同阿婆講，你可以聽講座，但你千祈唔好買，屋企都仲有好多。」

天天表示，田園小鎮會派發廁紙、漂白水、米、油和蠔油，全部免費領取，「香港人鍾意禮物啊嘛」。她又解釋，老僱主以前也是被說服，加上羊群心理而購買不少「酵素」，而「酵素」索價達3,900元一樽，「一樽3,900蚊，仲要唔比人影相。以前阿婆唔知，所以就信咗佢，第一次就話信人哋講，又跟其他人買，現在知道咪唔買。」

外傭天天表示，老僱主曾經光顧「田園小鎮」買了很多「酵素」，但現在恐防有詐，所以只會聽講座，不會再買。（廖俊升攝）

《香港01》向一名參加完講座的長者查問，她表示剛剛從田園小鎮出來，免費領取了一排即食麵，也聽了一個關於「酵素」的講座，但她表示有關「酵素」售價為3,900元，太昂貴所以沒有買，不過她表示看到有不少人購買。

不少長者會到田園小鎮領取禮物，認為「酵素」售價昂貴。（廖俊升攝）