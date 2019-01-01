【 大埔「尋寶」 】八、九十年代膠樽湧現　義工自發到石灘執垃圾

1997年1月到期的雪碧罐、90年代的膠樽、80年代出產的維他玻璃樽飲品……「山竹」襲港至今逾3個月，但被其翻出來的垃圾，至今仍然未清理，大埔有義工近日發起「大埔元洲仔公園石灘尋寶」活動，號召義工一起到石灘清理垃圾，執拾膠樽及其他垃圾，並進行分類統計。

「山竹」威力非同尋常，至今3個月城市仍未完全恢復，到處依然有塌樹、塌招牌、塌路燈，有義工組成「山竹颱風 義工招募」團隊，靠義工們自發的清理活動，令香港回復原來樣貌。

「山竹颱風 義工招募」聯絡人Amanda表示，「山竹」過後，大埔元洲仔塑膠垃圾湧現，情況相當嚴重，有義工曾於12月25日到元洲仔清理垃圾，在短短半小時內已執到28個膠樽、22個打火機，又見到現場有很多發泡膠及樽蓋，不少垃圾更是歷史悠久，例如有1997年1月到期的雪碧罐、90年代的膠樽、1986年左右出產的維他玻璃樽飲品。

她續指，義工每次執垃圾後，都會進行分類統計，依膠樽的牌子或年份分類，以得悉各垃圾的來源及歷史。她呼籲居民參與是次的「大埔元洲仔公園石灘尋寶」活動，若果人數充足，屆時亦會做膠樽品牌統計，並清洗檢拾回來的膠樽，運去環保協進會塑膠回收機。

當日的活動，大會將提供垃圾袋、膠手套、勞工手套、夾、口罩、蚊怕水及防曬用品等，參加者可自備防刮功能更佳的手套或在勞工手套外加洗碗膠手套，而元洲仔公園公廁門口亦有飲水機，參加者宜自備水樽。

活動詳情：

日期：2019年1月6日（星期日）

時間：上午10時至下午2時

集合地點：元洲仔公園公廁對出

交通：於大埔墟站搭71K或71S，或任何經大埔廣福邨的車（72X、73X、74X、75X、271、72、307、64K等）。

有意參加者，可於Facebook專頁「山竹颱風 義工招募」帖子內的google doc報名。