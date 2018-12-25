【燈影節】港人設計　隨風發聲的燈飾　喚起被遺忘的聲音

最近，大家若前往中環海濱，會看到海旁擺放了很多大大小小的燈飾，在這寧靜優美的環境中，有一個燈飾特別「活潑」、「嘈吵」，它的名字就是「Tapping」。Tapping會隨着四周聲音的大小而擺動，並發出不同的聲音，例如水聲、雪花聲、吸塵機的聲音等。 「十下創作」董事總經理黃庭堅（George）及研究員王鎮海（海狗）表示，Tapping發出的聲音，其實就是城市的聲音，只是有些聲音慢慢被人遺忘了，他們想透過一個能夠與人互動的燈飾，以有趣的方式，喚起人們對這些聲音的記憶。

Tapping是一個風動裝置，共有約六十支長短不一的燈桿，每一支燈桿中，都設置了一個水平儀，當有風或人觸碰裝置時，燈飾會失去平衡，水平儀感應到後，便會發出不同的燈光，而燈桿頂端的倒梯形的共鳴箱，也會隨着裝置擺動的幅度而發出大小不同的聲音。

Tapping是一個風動裝置，共有約六十支長短不一的燈桿，並會隨風搖曳。（黃桂桂攝）

每一個人因應自己生活的圈子，日常接觸到的聲音都不一樣，因此在聆聽Tapping時，每個人聽到的都有所不同。研究員海狗聽到的，是噴水池的聲音，「我最初研發Tapping時，是把Tapping想像成一個噴水池。以前很多地方都有噴水池，但現在已經愈來愈少。其實噴水池的聲音很舒服，而且噴水池並非只限於觀光，更有其功用，例如半島酒店門外的噴水池便起了遮蔽作用，藉噴水池的聲音掩蓋對出馬路的噪音。」

海狗在研發Tapping時，把Tapping想像成噴水池。（十下創作提供）

而George聽到的則是輕工業聲音，「以前香港的輕工業發展興盛，但現時已經沒落，因此很多輕工業的聲音都被人遺忘，但Tapping有電子聲、機械聲、機房的聲音、電視機的雪花聲等等，可以喚起大家對這些聲音的記憶。」他坦言有市民沒聽過這些聲音，會直接問他：「你搞咩呀？」

George希望Tapping可以勾起大家對輕工業聲音的回憶。（十下創作提供）

但亦有市民會自行聯想，說出一些出乎他們意料之外的聲音，例如有市民會說：「好像吸塵機的聲音。」另類的答案，正正代表社會上充滿了不同的聲音，只是有的聲音被人遺忘了，而他們希望Tapping可以令大家記得，社會仍有這些聲音的存在。

仔細聆聽裝置發出的聲音，就會發現每支都不一樣。（黃桂桂攝）

怎樣喚起大家的記憶呢？答案就是有趣。海狗指觸發他們研製Tapping的，是一次忽發奇想：「如果公園裏的搖搖馬是一個樂器的話，都幾搞笑。」他們相信，有趣的東西更能吸引大眾的眼球，就例如早前Tapping在科學園展出，不少市民會忍不住碰它（是次在國際燈光藝術展的展出是不能觸摸的）。

是次於燈影節的展出不能觸摸。大會解釋是出於安全理由，是次裝置放於海邊，有海風吹拂，已經會隨風搖擺。（黃桂桂攝）

Tapping可以是一個樂器、一個風鈴、一個噴水池……因為Tapping反映的正正是這個城市中的聲音，而每個人聽到的、聯想到的都不一樣。正如海狗所說：「最重要是大家願意親身去聽，如果用口和文字能夠完全表達出來，就不需要做一件物件了。」

國際燈光藝術展詳情：

日期：2018年11月29日至2019年2月24日

時間：下午5時至晚上11時

地點：中環海濱

入場：免費