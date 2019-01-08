【各有各做】醫管局狂推14個手機apps　急症室、拎藥都要分開睇

請說出一個醫管局的手機應用程式名稱，登、登、登…夠鐘！相信大家除了想到「醫管局」這個官方的手機應用程式外，應該沒太多人知道，原來醫管局所推出的手機應用程式，竟達14個之多。而且，每個醫管局的手機應用程式大都能「獨當一面」，功能大致不同，但如要盡數掌握醫管局的資料，就要全數下載，既要時間又要數據，被批評為化簡為繁。

經民聯油尖旺辦事處上月以問卷調查形式，成功訪問365名市民，結果發現，超過90%市民不知道醫管局的網頁及手機應用程式實時公布急症室輪候時間，89%市民不知道於手機應用程式內可實時查看醫院藥房取藥情況。經民聯建議醫管局考慮優改善手機應用程式，盡快將醫管局轄下的手機應用程式整合，讓市民只需下載一個程式，便可掌握急症及取藥的輪候時間，以達至一站式服務。

經民聯油尖旺辦事處早前訪問365位市民，了解市民對醫管局手機應用程式的了解程度。（資料圖片）

醫管局轄下的手機應用程式，包括《糖訊通》、《i-Easy依時》、《造口護理通》、《喜程》、《髖健通》、《九龍醫院一鍵通》、《預約通》、《威院一路通》、《威院急病先phone》、《HK Blood》、《E藥通》、《病人組織一覽》及《家居防跌錦囊》，連同醫管局的官方手機應用程式，共14個手機應用程式，不同手機應用程式分別處理病人用藥、病徵資訊、覆診提示及支付功能等功能。其中《醫管局與你》提供急症室輪候時間、專科門診預約及預約手術等內容，《威院急病先phone》同樣提供急症室服務分流及輪候情況，可見部份手機應用程式的功能也重疊了。

醫管局轄下各個手機應用程式功能各異，但使用上始終較麻煩，雖然醫管局近日在大會上表示，正在研發流動應用程式「HA GO」供全港病人使用，但未有透露是否會將14個手機應用程式整合在內。