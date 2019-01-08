加路連山道改劃再上區會　增建康健中心　區議員：未針對長者需要

灣仔區議會今天（8日）再次討論加路連山道改劃用地的發展。去年5月，規劃署曾就用地的改劃建議諮詢區議會，當時議會希望能增設社區設施，改善區內長久以來服務不足的情況。然而，灣仔區區議員楊雪盈表示，建議新增的服設施未能針對需要，而區內交通仍成隱患。

加路連山道改劃用地(紅框) 再於區議會討論，規劃署建議將用地將劃成商業大廈、新區域法院外，亦增設兩項社區設施。(Google Map 截圖)

特首林鄭月娥去年在首份《施政報告》提及，政府擬將銅鑼灣加路連山道的前機電工程署總部改劃，當中7萬平方米為新區域法院，而10萬平方米則作商業用途。去年5月，規劃署及相關政府部門日就用地的擬議發展諮詢灣仔區議會，當時區議員建議政府應增加社區設施，並擔心興建商廈將加重當區的交通負荷。

灣仔區長者人口比例為16.5%，為全港第六高，但當區的相關設施甚為不足。(資料圖片)

新增社區設施 未能針對當區需要

根據規劃署於1月發佈的文件顯示，改劃除了原有的商業大廈及區域法院，還增設地區康健中心及幼兒中心。地區康健中心是透過公私合營和醫社合作，提供以地區為本的基層醫療服務。灣仔區區議員楊雪盈稱，現時灣仔區的長者服務不足，希望改劃用地後能新增長者設施，比如院舍服務，但現時的計劃則未能針對相應的需求。

根據2016年人口普查，灣仔區人口約18萬，65歲或以上則佔16.5%，約有3萬人，長者人口比例為全港第六高（首位是黃大仙，17.2％）。然而，按社會福利署資料，灣仔區只得17個單位提供長者服務，而當中需求甚殷的長者日間護理中心僅能提供150個名額。

灣仔區交通繁忙，多出現擠塞情況，現增設商廈恐怕導致車流量增加。(資料圖片)

交通流量成隱憂

此外，區議員亦擔心增設商業大廈加重該區的交通負荷。根據規劃署文件顯示，改劃後將增設約560個私家及公眾車位。單是商業用地（辦公室、酒店、零售）的行車量，規劃署估計每小時260架次。楊雪盈擔心，車位增加同時影響車流量，但工程只增設一個迴旋處及兩條行車線，未能解決禮頓道、加路連山道的擠塞情況。

政府撥款前避談建商廈

銅鑼灣、灣仔一帶已是商業大廈的核心地段，縱然規劃署修改原有的用地建議，增加社區設施，但楊雪盈重申，議會傾向不希望改劃後作商業用地，縮減「GIC」設施。「當時申請拆卸加路連山道用地的撥款時，政府稱暫沒有計劃發展成商業用途，但當撥款通過後，就隨即遞上現有一半法院大樓，一半商廈的計劃。」楊雪盈稱。