【土地問題】死人冇地葬、地下墓園成出路？業界：非常吸引

前日有指土木工程拓展署今年初將展開新研究,在原有《岩洞總綱圖》再選5個岩洞區,研究訂定骨灰龕等規劃用途。在以色列,當地今年將建成可說是全球少有如此大型的地下墓園,共設22,000墓位。參與興建的隧道挖掘公司Rolzur,其總經理Arik Glazer接受《香港01》訪問時指,本港岩石適合建設作大型挖掘,本月將來港跟食衞局官員會面,分享興建地下墓園技術。

隧道挖掘公司Rolzur參與輿建以色列大型地下墓園,共設22,000墓位。(受訪者提供)

以色列首設大型地下墓園

這地下墓園位於以色列耶路撒冷,於地底以下55米深,由多組隧道網組成,最長達1500米,地底空間主要分為三層,共有22,000墓位,提供三種埋葬方式,包括:土葬(Field burial In the ground)、疊葬(Stack burial )、 壁龕( burial niche )。另設一主建築連接地面及地底空間,可供家屬前往拜祭。

地下墓園設有三層,今年啟用首階段提供7000個墓位。(受訪者提供)

隧道挖掘公司Rolzur總經理Arik Glazer表示,地下墓園於2016年動工,整個工程約4.46億港元(50 million EUR),料今年五月啟用,首階段可提供7000個墓位,其餘於未來三年分階段開放,由當地政府支持組織 The burial society營運,而放眼全球未見過去有相類大型地下墓園建設。

該地下墓園提供三種不同的墓位。(受訪者提供)

他續指,過去以色列設置地下墓園亦已是1600年前,而近年以色列愈來愈缺乏土地作埋葬,促成地下墓園發展。他們最初只設提供約400墓位的地下墓園作先導計劃,隨後即發展成現今面貌。翻查資料,先導計劃下的墓園設在當地原有墳場地底。

跟以色列一樣,本港骨灰位需求愈來愈大。食環署按香港每年死亡人數及在港申請火化宗數推斷,今年估計為全年為46 872 宗,至2023年,每年則為51 110 宗,增加逾4000宗。 根據現時香港每年死亡人數及在港申請火化宗數推斷,預計未來五年火化數目為: 年份 預計申請火化宗數 2019 46 872 2020 48 222 2021 48 974 2022 49 820 2023 51 110 資料來源:食環署

負責以色列挖掘工桯專家:香港很大機會適合

Arik Glazer表示,香港岩石堅固能挖大型洞穴(The rock is firm and can allow large caverns),很大機會適合興建地下墓園(Hong Kong is most likely the favorite place to construct an underground cemetery)。他表示,正開始跟本港公司聯絡,了解適合的地點,而本月料將在以列色大使館人員陪同下,跟本港食物及衞生局官員會面,分享其技術。

去年11月,Rolzur總經理Arik Glazer(右一)來港跟殮葬業界分享建設地下墓園技術。(受訪者提供)

去年11月,Arik Glazer與華永會及其他業界代表會面,亦在第十六屆國際地下空間聯合研究中心年會跟各界分享技術成果及對香港設置地下墓園的看法。華永會發言人表示,去年獲邀跟參與興建以色列地下墓園公司會面,因而派員了解相關技術最新發展,對本港興建地下墓園持開放態度,但會顧及華永會轄下墳場未必有新土地供應等因素。

另一間火炭經營逾3900個私營骨灰龕、正申請牌照的孝思園,其市場及營銷總監梁永祥當日亦有份出席相關活動,他認為地下墓園方案吸引,較少影響民居下提供更多骨灰龕位,建議政府積極考慮。

去年11月相關會面,由基建工程顧問公司奧雅納有份促成,其董事Mark Wallace表示, 第十六屆國際地下空間聯合研究中心年會在2018年11月於香港舉行,探討人口稠密型現代都市的地下空間整合方案。奧雅納與世界各地的知名地下空間專家、學者、政府及私營機構代表等,分享在城市發展不同地下空間的經驗,包括地下墓園。

他又指,奧雅納多年來一直參與香港的地下空間發展研究,為政府制定長遠規劃,探索地下空間發展的可行性。 地下墓園在世界其他地方很常見,例如歐洲和中東。 在香港建設地下墓園,在技術上是可行的,而來自中東的專家在年會上亦有介紹及分享他們建設地下墓園的經驗。

食物及衞生局發言人僅表示,除非《私營骨灰安置所條例》另有規定,任何處所購置用作存放骨灰都必須領有私營骨灰安置所牌照。消息人士指,食物及衞生局官員不時跟業界會面,本月亦會見Rolzur,料會面旨在向業界說明牌照條例。